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13:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В столице Башкирии запустят катер на противоположный берег Уфимки

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Уфу и сады на противоположном береге Уфимки должен соединить катер.

Источник: AP 2017

Представители Ассоциации садоводов обратились к депутатскому корпусу столицы Башкортостана с просьбой обеспечить доступ садоводов на противоположный берег реки до начала весеннего половодья. Это необходимо, чтобы люди могли спасти от большой воды свое имущество, пояснили в пресс-службе уфимского Горсовета. Паводок затопит погреба, первые этажи домов. Нужно поднять вещи наверх.

Садоводы просят до начала навигации запустить в выходные дни на несколько часов катер в районе одной из паромных переправ — возле комплекса ВДНХ-Экспо или остановки «Трамплин».

«На данный момент у города специального катера нет. Соответствующие средства в бюджете города тоже не предусмотрены. Но мы постараемся исполнить просьбу садоводов и обеспечить работу такого катера хотя бы временно в весенний период, чтобы до начала паводка люди могли попасть на свои участки. Возможно, это удастся сделать на благотворительные средства. Возможно, получится договориться с МЧС. В их распоряжении имеется подобная техника. Во всяком случае, постараемся до конца марта решить вопрос, чтобы в апреле садоводы получили доступ к своим участкам», — сказал председатель городского Совета Уфы Валерий Трофимов.

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