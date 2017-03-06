В столице Башкирии запустят катер на противоположный берег Уфимки

Представители Ассоциации садоводов обратились к депутатскому корпусу столицы Башкортостана с просьбой обеспечить доступ садоводов на противоположный берег реки до начала весеннего половодья. Это необходимо, чтобы люди могли спасти от большой воды свое имущество, пояснили в пресс-службе уфимского Горсовета. Паводок затопит погреба, первые этажи домов. Нужно поднять вещи наверх.

Садоводы просят до начала навигации запустить в выходные дни на несколько часов катер в районе одной из паромных переправ — возле комплекса ВДНХ-Экспо или остановки «Трамплин».

«На данный момент у города специального катера нет. Соответствующие средства в бюджете города тоже не предусмотрены. Но мы постараемся исполнить просьбу садоводов и обеспечить работу такого катера хотя бы временно в весенний период, чтобы до начала паводка люди могли попасть на свои участки. Возможно, это удастся сделать на благотворительные средства. Возможно, получится договориться с МЧС. В их распоряжении имеется подобная техника. Во всяком случае, постараемся до конца марта решить вопрос, чтобы в апреле садоводы получили доступ к своим участкам», — сказал председатель городского Совета Уфы Валерий Трофимов.