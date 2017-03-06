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16:24 (мск), источник: Городской репортер

Из ростовского аэропорта каждую неделю будет выполняться 14 рейсов в Симферополь

В период весенне-летней навигации из аэропорта Ростов-на-Дону увеличится число ежедневных рейсов в Симферополь, сообщает пресс-служба авиаузла.

Перелеты предлагают две авиакомпании — «Россия» и «Уральские авиалинии», общее количество рейсов на период летних каникул составит 14 каждую неделю.

«Авиакомпании “Россия” и “Уральские авиалинии” будут осуществлять перевозку пассажиров ежедневно на самолетах Airbus A-319, при этом “Россия”, выполняющая сейчас четыре рейса в неделю, перейдет на ежедневное выполнение полетов в Симферополь с 26 марта 2017 года. Второй перевозчик на направлении, “Уральские авиалинии”, вводит ежедневный рейс с 26 мая текущего года», — рассказали в пресс-службе.

«Россия» будет выполнять рейсы ежедневно, «Уральские авиалинии» — ежедневно до 2 октября, с этого времени — каждый день, кроме воскресенья. Билеты на эти авиарейсы — уже в продаже.

Добавим, что по итогам 2016 года рейсы в Симферополь стали самым популярным внутрироссийским направлением после двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. На них было обслужено более 94 тыс. пассажиров.

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