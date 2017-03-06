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14:51 (мск), источник: ТАСС

Медведев сократил срок перечисления материнского капитала до 10 дней

Премьер-министр отметил, что программа работает неплохо.

Источник: AP 2017

ГОРКИ, 6 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала с одного месяца до 10 дней.

«Я подписал постановление, которое приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, кроме того, там сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя, то есть, ждать придется меньше», — сказал Медведев.

Глава кабмина напомнил, что в прошлом году программа материнского капитала была продлена на два года, до 31 декабря 2018 года

И правительство будет думать, «как дальше смотреть вперед по этому направлению».

«Программа работает неплохо»

Глава кабмина также высоко оценил эффективность программы материнского капитала и сообщил, что за последние десять лет этой программой воспользовались более 5 млн российских семей.

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«Мы старались многое сделать, чтобы поддержать семьи с детьми, наверное, что-то получилось, а что-то получилось не так хорошо, но есть ряд ресурсов, которые работают неплохо. В январе текущего года материнскому капиталу исполнилось десять лет. Я помню, как мы придумывали, внедряли этот инструмент, он работает, действительно, неплохо. За это время такой мерой государственной поддержки воспользовались миллионы семей», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, подписанный документ имеет принципиальное значение для молодых семей. Кроме того, отметила она, большинство семей обращается за материнским капиталом в электронной форме.

«Теперь мы сделали следующий шаг, который как раз основывается на той платформе, на которой предоставляются услуги. Действительно, сокращается в три раза срок рассмотрения и удовлетворения заявлений», — сказала Голодец.

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Она добавила, что из тех 5 млн семей, которые воспользовались материнским капиталом с момента начала действия программы, 87% улучшили свои жилищные условия, а большая часть из оставшихся потратила средства на образование детей. По оценке вице-премьера, программа материнского капитала расширяется и пользуется огромным спросом среди российских семей.

«Эксперты оценивают вклад материнского капитала в изменение демографической ситуации на уровне около 60%. И я напомню, что наши результаты по демографической ситуации абсолютно уникальны, четыре года подряд мы демонстрируем положительный прирост населения в наших абсолютно непростых условиях, когда численность женщин в фертильном возрасте сокращается», — отметила Голодец.

Комментарии
4
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Очень важно то, с кем ты общаешься.
Гнилое яблоко не станет хорошим, если его поместить в корзину с хорошими яблоками. Но от него могут сгнить и все другие. Поэтому постоянно пребывай в кругу благочестивых людей.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Рожайте ,девочки!!!!!!!Не слушайте завистников,рожайте для себя,дети это счастье !
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Иван Петров
И то вперёд.
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