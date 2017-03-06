Медведев сократил срок перечисления материнского капитала до 10 дней

ГОРКИ, 6 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала с одного месяца до 10 дней.
«Я подписал постановление, которое приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, кроме того, там сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя, то есть, ждать придется меньше», — сказал Медведев.
И правительство будет думать, «как дальше смотреть вперед по этому направлению».
«Программа работает неплохо»
Глава кабмина также высоко оценил эффективность программы материнского капитала и сообщил, что за последние десять лет этой программой воспользовались более 5 млн российских семей.
«Мы старались многое сделать, чтобы поддержать семьи с детьми, наверное,
По словам
«Теперь мы сделали следующий шаг, который как раз основывается на той платформе, на которой предоставляются услуги. Действительно, сокращается в три раза срок рассмотрения и удовлетворения заявлений», — сказала Голодец.
Она добавила, что из тех 5 млн семей, которые воспользовались материнским капиталом с момента начала действия программы, 87% улучшили свои жилищные условия, а большая часть из оставшихся потратила средства на образование детей. По оценке
«Эксперты оценивают вклад материнского капитала в изменение демографической ситуации на уровне около 60%. И я напомню, что наши результаты по демографической ситуации абсолютно уникальны, четыре года подряд мы демонстрируем положительный прирост населения в наших абсолютно непростых условиях, когда численность женщин в фертильном возрасте сокращается», — отметила Голодец.
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