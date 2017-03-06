Медведев сократил срок перечисления материнского капитала до 10 дней

«Я подписал постановление, которое приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, кроме того, там сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя, то есть, ждать придется меньше», — сказал Медведев.

Глава кабмина напомнил, что в прошлом году программа материнского капитала была продлена на два года, до 31 декабря 2018 года

Глава кабмина напомнил, что в прошлом году программа материнского капитала была продлена на два года, до 31 декабря 2018 года

Глава кабмина также высоко оценил эффективность программы материнского капитала и сообщил, что за последние десять лет этой программой воспользовались более 5 млн российских семей.

И правительство будет думать, «как дальше смотреть вперед по этому направлению».

«Мы старались многое сделать, чтобы поддержать семьи с детьми, наверное, что-то получилось, а что-то получилось не так хорошо, но есть ряд ресурсов, которые работают неплохо. В январе текущего года материнскому капиталу исполнилось десять лет. Я помню, как мы придумывали, внедряли этот инструмент, он работает, действительно, неплохо. За это время такой мерой государственной поддержки воспользовались миллионы семей», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, подписанный документ имеет принципиальное значение для молодых семей. Кроме того, отметила она, большинство семей обращается за материнским капиталом в электронной форме.

«Теперь мы сделали следующий шаг, который как раз основывается на той платформе, на которой предоставляются услуги. Действительно, сокращается в три раза срок рассмотрения и удовлетворения заявлений», — сказала Голодец.