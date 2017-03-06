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15:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Аэроэкспресс до Пулково начнут строить летом 2018 года

Вся документация, концепция и план нового пути должны быть подготовлены в этом году.

Смольный определился с датой начала прокладывание пути для аэроэкспресса в Пулково, пишет АБН Петербург.

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Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга сообщил, что «аэроэкпрессначнут строить в 2018 году. Концепция будет разработана в этом году.

Так же чиновники должны внести изменения в правила землепользования и застройки и в Генплан.

Стоимость аэроэкспрессов оценивают в 23 млрд рублей. Деньги планируют получить из бюджетного кредита, инвестпрограммы РЖД, городского бюджета и средств концессионеров.

Изначально планировалось пустить его от Витебского вокзала до аэропорта. Но затем конечным пунктом в городе стал Балтийский вокзал.

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