Аэроэкспресс до Пулково начнут строить летом 2018 года
Вся документация, концепция и план нового пути должны быть подготовлены в этом году.
Вся документация, концепция и план нового пути должны быть подготовлены в этом году.
Смольный определился с датой начала прокладывание пути для аэроэкспресса в Пулково, пишет АБН Петербург.
Игорь Албин,
Так же чиновники должны внести изменения в правила землепользования и застройки и в Генплан.
Стоимость аэроэкспрессов оценивают в 23 млрд рублей. Деньги планируют получить из бюджетного кредита, инвестпрограммы РЖД, городского бюджета и средств концессионеров.
Изначально планировалось пустить его от Витебского вокзала до аэропорта. Но затем конечным пунктом в городе стал Балтийский вокзал.