Аэроэкспресс до Пулково начнут строить летом 2018 года

Смольный определился с датой начала прокладывание пути для аэроэкспресса в Пулково, пишет АБН Петербург.

Новая схема развития метро: без Пулково и Стрельны

Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга сообщил, что «аэроэкпрессначнут строить в 2018 году. Концепция будет разработана в этом году.

Так же чиновники должны внести изменения в правила землепользования и застройки и в Генплан.

Стоимость аэроэкспрессов оценивают в 23 млрд рублей. Деньги планируют получить из бюджетного кредита, инвестпрограммы РЖД, городского бюджета и средств концессионеров.

Изначально планировалось пустить его от Витебского вокзала до аэропорта. Но затем конечным пунктом в городе стал Балтийский вокзал.