В Волгограде стартовал второй этап реконструкции аэропорта
Губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход реконструкции волгоградского аэропорта.
Губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход реконструкции волгоградского аэропорта.
В волгоградском аэропорту началось строительство нового терминала внутренних авиалиний. Тем самым, стартовал второй этап масштабной реконструкции воздушных ворот региона. Директор аэропорта Сергей Дмитриев проинформировал о его параметрах.
Старый терминал окончательно пришел в негодность и не поддавался никаким ремонтным работам. Поэтому было принято решение о его сносе, и строительстве на этом месте нового здания, которое будет в полтора раза больше, чем международный терминал С, введенный в эксплуатацию в прошлом году. Длина терминала В составит 110 метров, общая площадь — более 10 тыс. квадратных метров. Пассажиров будут обслуживать 13 стоек. Срок сдачи — к 9 мая 2018 года. В новом двухэтажном здании смогут обслуживать до 720 пассажиров в час.
Поскольку воздушное сообщение прерывать нельзя, пассажиров пока будет обслуживать старый терминал А. Аэропорт открывает новые линии и намерен заметно поднять уровень перевозки пассажиров и грузов.
Одновременно со строительством терминала ведется модернизация оборудования,
На модернизированной
Особое значение имеет ввод в эксплуатацию очистных сооружений. Таково было непременное требование губернатора Андрея Бочарова, чтобы свести к минимуму ущерб окружающей среде.
Сегодня здесь заняты 240 человек и 67 единиц техники, освоено 523 млн рублей. К ноябрю нынешнего года перрон и полоса смогут принимать самолеты и пассажиров, участники и гости чемпионата мира по футболу будут обслужены с высочайшим комфортом.
— Задачи второго этапа реконструкции аэропорта очень сложны и должны быть выполнены в сжатые сроки, — заметил губернатор Андрей Бочаров. — Ресурсы, материалы для этого имеются, финансовые средства обеспечены. В реконструкции участвуют как государственные средства, так и частные. Набранные темпы, а также высокая репутация наших партнеров вселяют уверенность в том, что всё намеченное будет выполнено точно и в срок.
Следует отметить, что в 2018 году реконструкция аэропорта не заканчивается. После второго этапа последует третий. Терминалы аэропорта соединятся в единый комплекс, к ним будут подведены три телетрапа, пассажиры из зданий смогут прямо переходить в самолеты.
Начнется процесс практического воплощения в жизнь идеи Андрея Бочарова о создании громадного