В Волгограде стартовал второй этап реконструкции аэропорта

В волгоградском аэропорту началось строительство нового терминала внутренних авиалиний. Тем самым, стартовал второй этап масштабной реконструкции воздушных ворот региона. Директор аэропорта Сергей Дмитриев проинформировал о его параметрах.

Старый терминал окончательно пришел в негодность и не поддавался никаким ремонтным работам. Поэтому было принято решение о его сносе, и строительстве на этом месте нового здания, которое будет в полтора раза больше, чем международный терминал С, введенный в эксплуатацию в прошлом году. Длина терминала В составит 110 метров, общая площадь — более 10 тыс. квадратных метров. Пассажиров будут обслуживать 13 стоек. Срок сдачи — к 9 мая 2018 года. В новом двухэтажном здании смогут обслуживать до 720 пассажиров в час.

Поскольку воздушное сообщение прерывать нельзя, пассажиров пока будет обслуживать старый терминал А. Аэропорт открывает новые линии и намерен заметно поднять уровень перевозки пассажиров и грузов.

Одновременно со строительством терминала ведется модернизация оборудования, водосточно-дренажной системы, светосигнального оборудования, площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, рулежных дорожек и перрона. Как доложил главный инженер треста «Камдорстрой» Сергей Самойлов, работы идут по графику, без срывов. Общая стоимость реализуемого здесь проекта превышает 1,6 млрд рублей. Новый современный перрон займет площадь более 93 тыс. квадратных метров.

На модернизированной взлетно-посадочной полосе разместятся 248 огней. Аэропорт получит возможность принимать самые современные воздушные суда практически в любую погоду. Подобные условия есть лишь в Москве и Санкт-Петербурге, Волгоград стал третьим городом в России, имеющим современнейшее оборудование.

Особое значение имеет ввод в эксплуатацию очистных сооружений. Таково было непременное требование губернатора Андрея Бочарова, чтобы свести к минимуму ущерб окружающей среде.

Сегодня здесь заняты 240 человек и 67 единиц техники, освоено 523 млн рублей. К ноябрю нынешнего года перрон и полоса смогут принимать самолеты и пассажиров, участники и гости чемпионата мира по футболу будут обслужены с высочайшим комфортом.

— Задачи второго этапа реконструкции аэропорта очень сложны и должны быть выполнены в сжатые сроки, — заметил губернатор Андрей Бочаров. — Ресурсы, материалы для этого имеются, финансовые средства обеспечены. В реконструкции участвуют как государственные средства, так и частные. Набранные темпы, а также высокая репутация наших партнеров вселяют уверенность в том, что всё намеченное будет выполнено точно и в срок.

Следует отметить, что в 2018 году реконструкция аэропорта не заканчивается. После второго этапа последует третий. Терминалы аэропорта соединятся в единый комплекс, к ним будут подведены три телетрапа, пассажиры из зданий смогут прямо переходить в самолеты.