Долг Волгоградской области увеличился на 11 процентов
По итогам прошлого года государственный долг Волгоградской области вырос на 11% и составил 53,4 млрд рублей.
По итогам прошлого года государственный долг Волгоградской области вырос на 11% и составил 53,4 млрд рублей.
На сегодняшний день эта сумма составляет 90,5% от бюджета региона. Но при этом есть субъекты России, где внешний долг значительно превышает бюджет. Пока можно радоваться, что Волгоградская область находится не среди откровенных аутсайдеров.
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По информации, министерства финансов России, на 1 декабря 2016 года госдолг волгоградского региона составлял 49,7 млрд рублей. В октябре областная Администрация провела 13 аукционов на предоставление кредитных средств на общую сумму 5,6 млрд рублей. По этим закупкам контракты уже заключили. Еще один интересный факт — на ближайшие три года бюджет области запланирован как бездифицитный: доходы и расходы были утверждены в размере 77,2 млрд рублей.