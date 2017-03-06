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15:18 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Долг Волгоградской области увеличился на 11 процентов

По итогам прошлого года государственный долг Волгоградской области вырос на 11% и составил 53,4 млрд рублей.

На сегодняшний день эта сумма составляет 90,5% от бюджета региона. Но при этом есть субъекты России, где внешний долг значительно превышает бюджет. Пока можно радоваться, что Волгоградская область находится не среди откровенных аутсайдеров.

В РИА-рейтинге по долговой нагрузке Волгоградская область располагается на 69 месте. Из Южно-федерального округа дела хуже обстоят только у двух субъектов — республики Калмыкия и Астраханской области. В этих регионах долг практически сопоставим с бюджетом или превышает его — 94,7% и 135, 4% соответственно. В целом по России прирост долга регионов составил всего 1,5%. Такого не было уже несколько лет. К примеру, в 2015 году он составил 10%, а в 2014 — на 20%. Но такие позитивные общероссийские показатели (если их можно так назвать) достигаются за счет городов, где долговая нагрузка минимальна или вообще отсутствует. К последним относится город Севастополь и Сахалинская область. Но вернемся к Волгоградской области.

По информации, министерства финансов России, на 1 декабря 2016 года госдолг волгоградского региона составлял 49,7 млрд рублей. В октябре областная Администрация провела 13 аукционов на предоставление кредитных средств на общую сумму 5,6 млрд рублей. По этим закупкам контракты уже заключили. Еще один интересный факт — на ближайшие три года бюджет области запланирован как бездифицитный: доходы и расходы были утверждены в размере 77,2 млрд рублей.

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