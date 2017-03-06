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15:07 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская мэрия объявила торги для частников на муниципальные маршруты

Управление транспорта администрации Челябинска объявило открытый конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам, которые в данный момент обслуживает МУП «ЧАТ» (Челябинский автотранспорт).

Конкурс пройдет по семи лотам, каждый из которых содержит не более пяти муниципальных маршрутов. Частники, желающие поучаствовать в конкурсе, смогут заявиться до конца марта.

Напомним, речь идет об инициативе, сформированной челябинскими властями. Согласно задумке чиновников, дефицит подвижного транспорта на маршрутах, обслуживаемых «ЧАТом», можно ликвидировать за счет выпуска на эти маршруты частников, готовых работать на муниципальное предприятие. Власти отмечают, что это — не расторговка маршрутов, а временная мера, в основе которой — сотрудничество муниципалов и частников. Власти не исключают, что даже при увеличении автопарка МУПа впоследствии частники могут остаться на муниципальных маршрутах, если они будут продлены или расширены, а охват граждан муниципальным транспортом увеличен.

Отметим также, на прошлой неделе предприятие отозвало уведомление о сокращении работников. В ноябре 2016 года МУП уведомил службу занятости о ликвидации и о сокращении всего штата 805 человек. Сокращения должны были пройти в феврале 2017 года, но к концу месяца предприятие отозвало свое уведомление.

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