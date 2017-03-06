С 6 марта во всех школах и детсадах Казани будут использоваться полуфабрикаты

По ее словам, это позволит существенно повысить качество блюд, предотвратить возможность хищения продуктов, сократить долю ручного труда кухонных работников на местах. «На комбинате питания мы способны проконтролировать качество сырья, стопроцентную закладку необходимых ингредиентов, вес изделий, весь технологический процесс готовки», — подчеркнула Г. Ананьева.

Ассортимент полуфабрикатов включает в себя котлеты из говядины, рыбные, мясные и куриные фрикадельки, рыбные и куриные биточки. «В состав полуфабрикатов, кроме мяса, лука, соли, панировочных сухарей, не входят никакие другие дополнительные ингредиенты в виде улучшителей вкуса и консервантов», — заверила Г. Ананьева.

Для изготовления заготовок закуплена автоматизированная линия по производству котлет. Новое оборудование позволяет выйти на промышленное производство — до 30 тысяч мясных изделий за смену.

«Линию обслуживает 14 человек, тогда как вручную для изготовления котлет потребовалось бы 50 работников. Высвобожденные сотрудники перенаправлены на другие участки производства», — отметила директор департамента. По ее словам, запуск линии позволит сократить потерю веса продукта при термообработке до 10−15%, ранее этот показатель составлял 20%.

Директор департамента пояснила, что при приготовлении пищи непосредственно в учреждениях встречались нарушения технологического процесса: занижение веса порций, несоответствие калорийности и другое. В 2016 году служба безопасности департамента проверила 145 детских садов и 353 школы, где зафиксированы нарушения на 347 тыс. и почти на 4 млн. рублей соответственно, предотвращено 15 случаев хищений продуктов питания.

Весомым аргументом в пользу использования полуфабрикатов директор департамента также назвала нехватку работников пищевых блоков школьных и детсадовских столовых, отсутствие или изношенность оборудования в большинстве учреждений. Так, при необходимых 2100 работниках пищеблоков в настоящее время трудятся лишь 1600 человек, 60% из которых — люди пенсионного возраста. По этим причинам в некоторых детских садах и школах нет возможности приготовить необходимые сложные блюда.