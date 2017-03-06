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16:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 6 марта во всех школах и детсадах Казани будут использоваться полуфабрикаты

(Город Казань KZN.RU, 6 марта). С 6 марта школьные и детсадовские столовые переходят на мясные и рыбные замороженные заготовки производства Департамента продовольствия и социального питания. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщила генеральный директор департамента Гузель Ананьева.

Источник: Город Казань.KZN.RU

По ее словам, это позволит существенно повысить качество блюд, предотвратить возможность хищения продуктов, сократить долю ручного труда кухонных работников на местах. «На комбинате питания мы способны проконтролировать качество сырья, стопроцентную закладку необходимых ингредиентов, вес изделий, весь технологический процесс готовки», — подчеркнула Г. Ананьева.

Ассортимент полуфабрикатов включает в себя котлеты из говядины, рыбные, мясные и куриные фрикадельки, рыбные и куриные биточки. «В состав полуфабрикатов, кроме мяса, лука, соли, панировочных сухарей, не входят никакие другие дополнительные ингредиенты в виде улучшителей вкуса и консервантов», — заверила Г. Ананьева.

Для изготовления заготовок закуплена автоматизированная линия по производству котлет. Новое оборудование позволяет выйти на промышленное производство — до 30 тысяч мясных изделий за смену.

«Линию обслуживает 14 человек, тогда как вручную для изготовления котлет потребовалось бы 50 работников. Высвобожденные сотрудники перенаправлены на другие участки производства», — отметила директор департамента. По ее словам, запуск линии позволит сократить потерю веса продукта при термообработке до 10−15%, ранее этот показатель составлял 20%.

Директор департамента пояснила, что при приготовлении пищи непосредственно в учреждениях встречались нарушения технологического процесса: занижение веса порций, несоответствие калорийности и другое. В 2016 году служба безопасности департамента проверила 145 детских садов и 353 школы, где зафиксированы нарушения на 347 тыс. и почти на 4 млн. рублей соответственно, предотвращено 15 случаев хищений продуктов питания.

Весомым аргументом в пользу использования полуфабрикатов директор департамента также назвала нехватку работников пищевых блоков школьных и детсадовских столовых, отсутствие или изношенность оборудования в большинстве учреждений. Так, при необходимых 2100 работниках пищеблоков в настоящее время трудятся лишь 1600 человек, 60% из которых — люди пенсионного возраста. По этим причинам в некоторых детских садах и школах нет возможности приготовить необходимые сложные блюда.

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Департаментом приняты меры по решению кадрового вопроса, и уже есть первые результаты. Совместно с Казанским торгово-экономическим техникумом Департамент питания разработал проект дуального обучения. С нового учебного года в техникуме создан специально оборудованный учебный центр, где студенты получают производственные навыки, а практику проходят на Комбинате питания и в школьных пищеблоках. «Уже сейчас готовы три команды выпускников техникума, которые выразили желание с 1 апреля работать школьными поварами и прийти на смену уходящему персоналу», — сообщила Г. Ананьева. Помимо этого, департамент ввел систему дополнительной материальной мотивации работников школьных столовых по итогам работы.

В департаменте и на комбинате питания организован жесткий контроль, рассказала Ананьева. «С помощью службы безопасности выявлено несколько случаев злоупотреблений, к сотрудникам применялись административные меры воздействия», — сообщила Г. Ананьева. Кроме того, необходимо исключить оборот денежных средств в школьных столовых для предупреждения махинаций с деньгами. В связи с этим продолжается работа по развитию системы безналичного расчета с помощью Единой карты учащегося. «Так будет обеспечена прозрачность работы пищеблоков, а для родителей обеспечен контроль за денежными средствами ребенка», — подытожила Г. Ананьева.

Мэр Казани Ильсур Метшин положительно оценил инициативу по переводу всех школьных столовых на безналичный расчет и поручил продолжить работу. Он напомнил, что системная работа по улучшению качества обслуживания школьных столовых и детских дошкольных учреждений должна быть в приоритете. По словам градоначальника, здоровье детей напрямую зависит от здорового образа жизни, в том числе и от здорового питания.

Мэр Казани отметил, что самый главный контролер качества — общественность, родительские комитеты, педагоги. «Подавляющее большинство поваров в школах, детских садах — это любящие свою профессию и наших детей профессионалы», — подчеркнул И. Метшин. Но встречаются единичные случаи нарушений. Градоначальник призвал бороться с этими фактами. И. Метшин также поручил больше внимания уделять разъяснительной работе. «Единое разнообразное сбалансированное меню с витаминами, с необходимыми полезными продуктами должно быть по всему городу, во всех наших школах и дошкольных учреждениях. Детям нужно доносить эти знания, прививать культуру правильного питания», — подчеркнул И. Метшин.

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