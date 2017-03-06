Смольный объявил конкурс на проектировку участков «Восточного скоростного диаметра»

Соответствующие объявления на площадке zakupki.gov 6 марта разместил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). Подготовка проекта двух участков оценивается в 38,4 млн рублей и 38,086 млн рублей.

Дословно задание по первому конкурсу звучит так: «Выполнение работ по разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта “Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Неву в створе ул. Фаянсовая — ул. Зольная”. Этап 2. Участок от транспортного узла на пересечении с Витебским пр. до пересечения с Союзным пр.».

Второй конкурс — на участок ВСД от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом, включая транспортный узел на Витебском.