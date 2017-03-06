Смольный объявил конкурс на проектировку участков «Восточного скоростного диаметра»
Смольный объявил два конкурса на разработку проекта участков «Восточного скоростного диаметра».
Смольный объявил два конкурса на разработку проекта участков «Восточного скоростного диаметра».
Соответствующие объявления на площадке zakupki.gov 6 марта разместил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). Подготовка проекта двух участков оценивается в 38,4 млн рублей и 38,086 млн рублей.
Дословно задание по первому конкурсу звучит так: «Выполнение работ по разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта “Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Неву в створе ул. Фаянсовая — ул. Зольная”. Этап 2. Участок от транспортного узла на пересечении с Витебским пр. до пересечения с Союзным пр.».
Второй конкурс — на участок ВСД от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом, включая транспортный узел на Витебском.
Заявки от участников начнут приниматься с 7 марта, уже 31 марта будут подведены итоги конкурса.
Как сообщала «Фонтанка», КРТИ планировал объявить конкурс еще в феврале. «Этапность строительства будет определена на основе проектной документации», — объясняли месяц назад в ведомстве. Ранее строительство магистрали планировали разбить на три очереди. Первая со строительством моста через Неву — отрезок от Глухоозерского шоссе до Ладожского вокзала. Вторая — от Ладожского вокзала до КАД. Третья — от ЗСД до Глухоозерского шоссе. Возможную трассировку Восточного скоростного диаметра Смольный показал еще в 2016 году.
С 27 февраля по 2 марта во всех 18 районах Петербурга прошли публичные слушания, посвященные корректировке Генплана города. Официально корректировку документа в Смольном объясняют «необходимостью изменения части, касающейся обеспечения пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Витебский вокзал — аэропорт Пулково и отображения иных объектов транспортной инфраструктуры». К этим иным объектам относится и ВСД. Трассировка скоростной магистрали вызвала массу споров у жителей Невского района, которые утверждают, что скоростная магистраль будет проходить прямо под их окнами.