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15:26 (мск), источник: Фонтанка

Смольный объявил конкурс на проектировку участков «Восточного скоростного диаметра»

Смольный объявил два конкурса на разработку проекта участков «Восточного скоростного диаметра».

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Соответствующие объявления на площадке zakupki.gov 6 марта разместил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). Подготовка проекта двух участков оценивается в 38,4 млн рублей и 38,086 млн рублей.

Дословно задание по первому конкурсу звучит так: «Выполнение работ по разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта “Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Неву в створе ул. Фаянсовая — ул. Зольная”. Этап 2. Участок от транспортного узла на пересечении с Витебским пр. до пересечения с Союзным пр.».

Второй конкурс — на участок ВСД от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом, включая транспортный узел на Витебском.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Заявки от участников начнут приниматься с 7 марта, уже 31 марта будут подведены итоги конкурса.

Как сообщала «Фонтанка», КРТИ планировал объявить конкурс еще в феврале. «Этапность строительства будет определена на основе проектной документации», — объясняли месяц назад в ведомстве. Ранее строительство магистрали планировали разбить на три очереди. Первая со строительством моста через Неву — отрезок от Глухоозерского шоссе до Ладожского вокзала. Вторая — от Ладожского вокзала до КАД. Третья — от ЗСД до Глухоозерского шоссе. Возможную трассировку Восточного скоростного диаметра Смольный показал еще в 2016 году.

С 27 февраля по 2 марта во всех 18 районах Петербурга прошли публичные слушания, посвященные корректировке Генплана города. Официально корректировку документа в Смольном объясняют «необходимостью изменения части, касающейся обеспечения пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Витебский вокзал — аэропорт Пулково и отображения иных объектов транспортной инфраструктуры». К этим иным объектам относится и ВСД. Трассировка скоростной магистрали вызвала массу споров у жителей Невского района, которые утверждают, что скоростная магистраль будет проходить прямо под их окнами.

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