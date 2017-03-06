В Свердловской области стали производить больше мяса, яиц и молока

«На Среднем Урале было произведено 54 тысячи тонн молока, это на 5 процентов больше показателя 2016 года, 21 тысяча тонн мяса, что соответствует показателю предыдущего года, 130 миллионов штук яиц, что на 2 процента больше результата 2016 года. Объём отгруженных товаров предприятиями пищевой промышленности Свердловской области в январе составил 6,159 миллиардов рублей, что на 6,6 процентов больше показателя 2016 года», — сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора.

Вопрос продовольственной безопасности держится на особом контроле главы региона Евгения Куйвашева, поставившего аграриям задачу повысить производство сельхозпродуктов и перейти на продовольственное самообеспечение.