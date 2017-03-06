Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"С ней все понятно": Фадеев осудил поведение Литвиновой
Видео кортежа Путина бурно обсудили в соцсетях
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Волочкова показала себя на Пхукете: критика поклонников
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
15:58 (мск), источник: УралПолит.ру

В Свердловской области стали производить больше мяса, яиц и молока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, ИА УралПолит.Ru. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, произведенный в Свердловской области в январе 2017 года составил 101,8 процентов к советующему показателю 2016 года.

«На Среднем Урале было произведено 54 тысячи тонн молока, это на 5 процентов больше показателя 2016 года, 21 тысяча тонн мяса, что соответствует показателю предыдущего года, 130 миллионов штук яиц, что на 2 процента больше результата 2016 года. Объём отгруженных товаров предприятиями пищевой промышленности Свердловской области в январе составил 6,159 миллиардов рублей, что на 6,6 процентов больше показателя 2016 года», — сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора.

Вопрос продовольственной безопасности держится на особом контроле главы региона Евгения Куйвашева, поставившего аграриям задачу повысить производство сельхозпродуктов и перейти на продовольственное самообеспечение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Алкогольный марафон в женской компании закончился для уральца убийством и тюрьмой
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о погибшем военном
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Банковская система Китая признана крупнейшей в мире
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь