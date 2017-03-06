Названы наиболее перспективные места для строительства третьего моста через Каму

Компания «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» представила наиболее удачные места для строительства в Перми третьего моста через Каму. Основываясь на транспортном, строительном и экономическом критериях, специалисты из девяти вариантов остановились на четырех.



По их мнению, самыми перспективными местами будут выходы на площадь Гайдара, в створ улицы Крисанова, на площадь Восстания и в створ реки Егошиха в Разгуляе.



В течение двух месяцев для каждого варианта будут произведены прогнозные транспортные расчеты на 2027 и 2042 годы и определены параметры мостового перехода. Также будет дана предварительная оценка стоимости сооружения с учетом строительства подъездов к каждому мосту.