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15:55 (мск), источник: Новости Перми

Названы наиболее перспективные места для строительства третьего моста через Каму

Специалисты из питерской компании, победившей на конкурсе по выбору места для нового моста, решили, что самыми удачными вариантами будут выходы на площади Гайдара и Восстания, улицу Крисанова и реку Егошиха.

Источник: Новости Перми

Компания «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» представила наиболее удачные места для строительства в Перми третьего моста через Каму. Основываясь на транспортном, строительном и экономическом критериях, специалисты из девяти вариантов остановились на четырех.

По их мнению, самыми перспективными местами будут выходы на площадь Гайдара, в створ улицы Крисанова, на площадь Восстания и в створ реки Егошиха в Разгуляе.

В течение двух месяцев для каждого варианта будут произведены прогнозные транспортные расчеты на 2027 и 2042 годы и определены параметры мостового перехода. Также будет дана предварительная оценка стоимости сооружения с учетом строительства подъездов к каждому мосту.

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Названы наиболее перспективные места для строительства третьего моста через Каму
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