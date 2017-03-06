В республике появится новый Башкирский кооператив

На подписании будут присутствовать представители торговых сетей и предприятий общепита, с которыми участники кооператива уже отработали практику поставок сельской продукции.

Кооператив создается в рамках делового сопровождения, организованного Госкомитетом РБ по предпринимательству и туризму.

Первые межрайонные Центры делового развития по содействию муниципальным образованиям в создании элементов деловой инфраструктуры (в райцентрах Караидель и Исянгулово, и в Кумертау) были созданы в декабре прошлого года. В текущем году планируется открытие еще пяти Центров. Их задача — консультирование начинающих и действующих предпринимателей по всем профильным вопросам, а также помощь в бухгалтерском и юридическом сопровождении.