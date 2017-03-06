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15:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В республике появится новый Башкирский кооператив

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе 7 марта состоится подписание учредительного протокола первого Башкирского кооператива предпринимателей и фермеров Чекмагушевского, Кушнаренковского, Благоварского и Аургазинского районов.

На подписании будут присутствовать представители торговых сетей и предприятий общепита, с которыми участники кооператива уже отработали практику поставок сельской продукции.

Кооператив создается в рамках делового сопровождения, организованного Госкомитетом РБ по предпринимательству и туризму.

Первые межрайонные Центры делового развития по содействию муниципальным образованиям в создании элементов деловой инфраструктуры (в райцентрах Караидель и Исянгулово, и в Кумертау) были созданы в декабре прошлого года. В текущем году планируется открытие еще пяти Центров. Их задача — консультирование начинающих и действующих предпринимателей по всем профильным вопросам, а также помощь в бухгалтерском и юридическом сопровождении.

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