В ближайшее время в Сочи снесут более полусотни незаконных построек
На набережной в Адлере приступили к сносу незаконно построенных кафе. В Сочи объявлена война нелегальной недвижимости.
На набережной в Адлере приступили к сносу незаконно построенных кафе. В Сочи объявлена война нелегальной недвижимости.
В производстве у сочинских судебных приставов сейчас находится около 1000 дел по самостроям.
Среди объектов, подлежащих сносу, есть и многоэтажные дома. По каждому из них вступило в силу решение суда, хотя квартиры в них до сих пор продаются.
«Если должником добровольно решение суда не будет исполнено, нами будут приняты меры по выделению из бюджета средств на снос объектов. А в последующем эти денежные средства взыщем с должников», — прокомментировал заместитель начальника Адлерского районного отдела службы судебных приставов Артур Михайлов.
Полный перечень жилых комплексов, которые власти просят признать объектами самовольного строительства, размещен на официальном сайте администрации. В «черном списке» сейчас около 70 объектов, среди них — ЖК «Солнечный пляж». Его построили у самой кромки моря со всеми возможными нарушениями.
В 2009 году мэрия Сочи разрешила здесь строительство двух индивидуальных домов высотой в 2 и 3 этажа. Но вместо этого появились три двенадцатиэтажных здания. Хотя территория здесь не предназначена для высотного строительства, а инфраструктура — для многоквартирного дома.
Несмотря на то, что высотки объявлены вне закона, строительные работы не прекращаются. По неофициальной информации, застройщик успел реализовать все помещения с первого по пятый этаж. Квартиры продолжали активно продаваться еще несколько дней назад. Да и сейчас риэлторы не сомневаются, что продажи квартир в «Солнечном пляже» будут открыты позже, а пока предлагают рассмотреть другие варианты.
«Безусловно, за
Кстати, «Южные культуры», которые так убедительно советовал риэлтор, тоже в «черном списке» администрации курорта. Здесь также вместо индивидуального жилого дома строят многоквартирное здание, адлерским судом вынесено решение о сносе. Но продавцы недвижимости в этом не видят проблемы, они уверены сами и активно убеждают клиентов: раз дали построить, значит, и сносить не будут. И главный аргумент: на этапе строительства цена в разы меньше, чем на готовые квартиры.
«Когда дом сдастся и будет со всеми документами, придется переплатить от 50 до 70 тысяч за квадратный метр», — поясняет видеоблогер, риэлтор Максим Коломейцев.
В администрации города и в правоохранительных органах придерживаются противоположного мнения. Они предупреждают о рисках при совершении сделок с недвижимостью и призывают не поддаваться на заманчиво низкие цены. Особенно если объект уже в «черном списке». Покупателям советуют быть осторожнее, внимательно изучать все разрешительные документы и не доверять обещаниям застройщиков и риэлторов узаконить нелегальные дома в будущем.
«С одной стороны, данные граждане рискуют потерять свои финансы. Ну, а с другой стороны, могут иметь в дальнейшем проблемы со снабжением этих домов услугами ЖКХ. Поскольку самовозводимые объекты возводятся, как правило, без учета пропускной способности инженерных сетей, к которым подключаются дома», — рассказал Сергей Усков, начальник отдела правового обеспечения управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи.
И это ещё не все трудности, которые рискует испытать на себе обладатель незаконно построенной недвижимости. Проект дома, строительные материалы — все, что использовал застройщик при возведении здания — не имеет согласования в соответствующих органах, а значит и безопасность будущих жильцов никто гарантировать не может.