В ближайшее время в Сочи снесут более полусотни незаконных построек

В производстве у сочинских судебных приставов сейчас находится около 1000 дел по самостроям.

Среди объектов, подлежащих сносу, есть и многоэтажные дома. По каждому из них вступило в силу решение суда, хотя квартиры в них до сих пор продаются.

«Если должником добровольно решение суда не будет исполнено, нами будут приняты меры по выделению из бюджета средств на снос объектов. А в последующем эти денежные средства взыщем с должников», — прокомментировал заместитель начальника Адлерского районного отдела службы судебных приставов Артур Михайлов.

Полный перечень жилых комплексов, которые власти просят признать объектами самовольного строительства, размещен на официальном сайте администрации. В «черном списке» сейчас около 70 объектов, среди них — ЖК «Солнечный пляж». Его построили у самой кромки моря со всеми возможными нарушениями.

В 2009 году мэрия Сочи разрешила здесь строительство двух индивидуальных домов высотой в 2 и 3 этажа. Но вместо этого появились три двенадцатиэтажных здания. Хотя территория здесь не предназначена для высотного строительства, а инфраструктура — для многоквартирного дома.

Несмотря на то, что высотки объявлены вне закона, строительные работы не прекращаются. По неофициальной информации, застройщик успел реализовать все помещения с первого по пятый этаж. Квартиры продолжали активно продаваться еще несколько дней назад. Да и сейчас риэлторы не сомневаются, что продажи квартир в «Солнечном пляже» будут открыты позже, а пока предлагают рассмотреть другие варианты.