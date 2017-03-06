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17:10 (мск), источник: Вести Сочи

В ближайшее время в Сочи снесут более полусотни незаконных построек

На набережной в Адлере приступили к сносу незаконно построенных кафе. В Сочи объявлена война нелегальной недвижимости.

Источник: Вести Сочи

В производстве у сочинских судебных приставов сейчас находится около 1000 дел по самостроям.

Среди объектов, подлежащих сносу, есть и многоэтажные дома. По каждому из них вступило в силу решение суда, хотя квартиры в них до сих пор продаются.

«Если должником добровольно решение суда не будет исполнено, нами будут приняты меры по выделению из бюджета средств на снос объектов. А в последующем эти денежные средства взыщем с должников», — прокомментировал заместитель начальника Адлерского районного отдела службы судебных приставов Артур Михайлов.

Полный перечень жилых комплексов, которые власти просят признать объектами самовольного строительства, размещен на официальном сайте администрации. В «черном списке» сейчас около 70 объектов, среди них — ЖК «Солнечный пляж». Его построили у самой кромки моря со всеми возможными нарушениями.

В 2009 году мэрия Сочи разрешила здесь строительство двух индивидуальных домов высотой в 2 и 3 этажа. Но вместо этого появились три двенадцатиэтажных здания. Хотя территория здесь не предназначена для высотного строительства, а инфраструктура — для многоквартирного дома.

Несмотря на то, что высотки объявлены вне закона, строительные работы не прекращаются. По неофициальной информации, застройщик успел реализовать все помещения с первого по пятый этаж. Квартиры продолжали активно продаваться еще несколько дней назад. Да и сейчас риэлторы не сомневаются, что продажи квартир в «Солнечном пляже» будут открыты позже, а пока предлагают рассмотреть другие варианты.

«Безусловно, за какие-то огромные деньги когда-то это сделают. Но на данный момент я бы вам не рекомендовала рассматривать этот объект для покупки и тем более для жизни. Вот смотрите, что я могу вам рекомендовать. “Южные культуры”, которые находятся в Адлере, там ценовая категория 120 тысяч рублей за квадратный метр. Этот дом сдается в первом квартале 2017 года, вот-вот», — предлагают потенциальным покупателям по телефону.

Кстати, «Южные культуры», которые так убедительно советовал риэлтор, тоже в «черном списке» администрации курорта. Здесь также вместо индивидуального жилого дома строят многоквартирное здание, адлерским судом вынесено решение о сносе. Но продавцы недвижимости в этом не видят проблемы, они уверены сами и активно убеждают клиентов: раз дали построить, значит, и сносить не будут. И главный аргумент: на этапе строительства цена в разы меньше, чем на готовые квартиры.

«Когда дом сдастся и будет со всеми документами, придется переплатить от 50 до 70 тысяч за квадратный метр», — поясняет видеоблогер, риэлтор Максим Коломейцев.

В администрации города и в правоохранительных органах придерживаются противоположного мнения. Они предупреждают о рисках при совершении сделок с недвижимостью и призывают не поддаваться на заманчиво низкие цены. Особенно если объект уже в «черном списке». Покупателям советуют быть осторожнее, внимательно изучать все разрешительные документы и не доверять обещаниям застройщиков и риэлторов узаконить нелегальные дома в будущем.

«С одной стороны, данные граждане рискуют потерять свои финансы. Ну, а с другой стороны, могут иметь в дальнейшем проблемы со снабжением этих домов услугами ЖКХ. Поскольку самовозводимые объекты возводятся, как правило, без учета пропускной способности инженерных сетей, к которым подключаются дома», — рассказал Сергей Усков, начальник отдела правового обеспечения управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи.

И это ещё не все трудности, которые рискует испытать на себе обладатель незаконно построенной недвижимости. Проект дома, строительные материалы — все, что использовал застройщик при возведении здания — не имеет согласования в соответствующих органах, а значит и безопасность будущих жильцов никто гарантировать не может.

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