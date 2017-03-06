Financial Times назвала банковскую систему Китая крупнейшей в мире
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Банковская система Китая обошла еврозону по объему активов и стала крупнейшей в мире, пишет британская газета Financial Times.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Банковская система Китая обошла еврозону по объему активов и стала крупнейшей в мире, пишет британская газета Financial Times.
По подсчетам издания, объем активов китайского банковского сектора на конец 2016 года достиг 33 триллионов долларов. Банки ранее лидировавшей по этому показателю еврозоны располагают активами стоимостью 31 триллион, в США — 16 триллионов, в Японии — 7. Таким образом, сумма банковских активов Китая в 3,1 раза превышает ВВП страны.
Этому способствовал резкий рост кредитования экономики в рамках государственной программы борьбы с глобальным финансовым кризисом 2008 года.
«Разрастание банковской системы Китая — скорее, не повод для радости, а напоминание о том, что экономика чрезмерно зависит от банковских кредитов. При этом распределение ресурсов неэффективно, что создает запредельные кредитные риски», — считает профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад, ранее возглавлявший китайский отдел аппарата Международного валютного фонда (МВФ).
Проблемой также является двойственный подход правительства к финансовой системе, добавил экономист. С одной стороны, оно считает банки полезным механизмом распределения ресурсов, с другой — не дает им полной свободы,
"Всего за один день до банкротства «Большая тройка» все еще оценивала банк параметрами А, и А+"
Дело, видимо, не только в объемах финансов, но и в том, куда их вкладывают.