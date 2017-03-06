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15:46 (мск), источник: РИА Новости

Financial Times назвала банковскую систему Китая крупнейшей в мире

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Банковская система Китая обошла еврозону по объему активов и стала крупнейшей в мире, пишет британская газета Financial Times.

Источник: Reuters

По подсчетам издания, объем активов китайского банковского сектора на конец 2016 года достиг 33 триллионов долларов. Банки ранее лидировавшей по этому показателю еврозоны располагают активами стоимостью 31 триллион, в США — 16 триллионов, в Японии — 7. Таким образом, сумма банковских активов Китая в 3,1 раза превышает ВВП страны.

По мнению экспертов, первое место Китая не только отражает рост влиятельности страны в финансовом секторе, но и указывает на зависимость темпов роста китайской экономики от кредитования

Этому способствовал резкий рост кредитования экономики в рамках государственной программы борьбы с глобальным финансовым кризисом 2008 года.

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«Разрастание банковской системы Китая — скорее, не повод для радости, а напоминание о том, что экономика чрезмерно зависит от банковских кредитов. При этом распределение ресурсов неэффективно, что создает запредельные кредитные риски», — считает профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад, ранее возглавлявший китайский отдел аппарата Международного валютного фонда (МВФ).

Проблемой также является двойственный подход правительства к финансовой системе, добавил экономист. С одной стороны, оно считает банки полезным механизмом распределения ресурсов, с другой — не дает им полной свободы, из-за чего рынок становится более волатильным, а кредиты — менее эффективными.

Комментарии
1
нет
Эсвар уже забыл аналитические оценки Леман Бразерс ?)
"Всего за один день до банкротства «Большая тройка» все еще оценивала банк параметрами А, и А+"
Дело, видимо, не только в объемах финансов, но и в том, куда их вкладывают.
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