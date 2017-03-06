Financial Times назвала банковскую систему Китая крупнейшей в мире

По подсчетам издания, объем активов китайского банковского сектора на конец 2016 года достиг 33 триллионов долларов. Банки ранее лидировавшей по этому показателю еврозоны располагают активами стоимостью 31 триллион, в США — 16 триллионов, в Японии — 7. Таким образом, сумма банковских активов Китая в 3,1 раза превышает ВВП страны.

По мнению экспертов, первое место Китая не только отражает рост влиятельности страны в финансовом секторе, но и указывает на зависимость темпов роста китайской экономики от кредитования

По мнению экспертов, первое место Китая не только отражает рост влиятельности страны в финансовом секторе, но и указывает на зависимость темпов роста китайской экономики от кредитования

Этому способствовал резкий рост кредитования экономики в рамках государственной программы борьбы с глобальным финансовым кризисом 2008 года.

«Разрастание банковской системы Китая — скорее, не повод для радости, а напоминание о том, что экономика чрезмерно зависит от банковских кредитов. При этом распределение ресурсов неэффективно, что создает запредельные кредитные риски», — считает профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад, ранее возглавлявший китайский отдел аппарата Международного валютного фонда (МВФ).