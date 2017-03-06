Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Натали Портман родила дочь
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«Вопрос решен»: Сербия впервые сказала о российском Крыме - СМИ
"С ней все понятно": Фадеев о поведении Литвиновой
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Новый флот Путина «парализует» Европу - Daily Mail
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
17:32 (мск), источник: Городской репортер

Более 300 лифтов заменят в Ростовской области в 2017 году по программе капремонта

В Ростовской области в 2017 году в рамках программы капремонта многоквартирных домов заменят 310 лифтов, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Планируется замена лифтов в многоквартирных домах в Азове, Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также Белокалитвинском и Красносулинском районах. Общая стоимость работ составляет 490 млн рублей, в том числе средства областного бюджета — 100 млн», — пояснил директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков.

Напомним, в прошлом году в рамках программы капремонта установлено 338 лифтов. На эти цели направлено 494,1 млн рублей. Из областного бюджета — 91,1 млн рублей, местного — 27,1 млн. Ежемесячные взносы собственников помещений составили 346,5 млн рублей, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 29,4 млн.

«Всего за время реализации программы капитального ремонта в регионе заменили 434 единицы лифтового оборудования, выработавшего свой ресурс. На эти цели направлено 640,6 млн рублей», — добавил Владислав Крюков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Генерала МВД арестовали по подозрению во взятке в 10 млн рублей
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Банковская система Китая признана крупнейшей в мире
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о главных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
В Подмосковье выявили еще пять проблемных застройщиков
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь