Более 300 лифтов заменят в Ростовской области в 2017 году по программе капремонта

«Планируется замена лифтов в многоквартирных домах в Азове, Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также Белокалитвинском и Красносулинском районах. Общая стоимость работ составляет 490 млн рублей, в том числе средства областного бюджета — 100 млн», — пояснил директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков.

Напомним, в прошлом году в рамках программы капремонта установлено 338 лифтов. На эти цели направлено 494,1 млн рублей. Из областного бюджета — 91,1 млн рублей, местного — 27,1 млн. Ежемесячные взносы собственников помещений составили 346,5 млн рублей, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 29,4 млн.

«Всего за время реализации программы капитального ремонта в регионе заменили 434 единицы лифтового оборудования, выработавшего свой ресурс. На эти цели направлено 640,6 млн рублей», — добавил Владислав Крюков.