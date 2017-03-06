Более 300 лифтов заменят в Ростовской области в 2017 году по программе капремонта
В Ростовской области в 2017 году в рамках программы капремонта многоквартирных домов заменят 310 лифтов, сообщает
В Ростовской области в 2017 году в рамках программы капремонта многоквартирных домов заменят 310 лифтов, сообщает
«Планируется замена лифтов в многоквартирных домах в Азове, Батайске, Волгодонске,
Напомним, в прошлом году в рамках программы капремонта установлено 338 лифтов. На эти цели направлено 494,1 млн рублей. Из областного бюджета — 91,1 млн рублей, местного — 27,1 млн. Ежемесячные взносы собственников помещений составили 346,5 млн рублей, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 29,4 млн.
«Всего за время реализации программы капитального ремонта в регионе заменили 434 единицы лифтового оборудования, выработавшего свой ресурс. На эти цели направлено 640,6 млн рублей», — добавил Владислав Крюков.