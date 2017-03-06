«Санация нам не нужна». Премьер-министр РТ ответил на требования клиентов Татфондбанка

Чиновник ответил на требования вкладчиков и дал понять, что готов искать только «правовой» вариант решения конфликта. Тем не менее, после окончания переговоров Халикова на улице ждала разъяренная толпа, скандирующая «Позор, позор!».

Представитель союза пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» Александра Юманова потребовала у Ильдара Халикова ответа на требование создать фонд. В этом случае на выплату денег «погорельцев» пойдут средства налогоплательщиков РТ.

— Предложение такое: республика должна создать фонд, туда вольют деньги государственные банки, государственные крупнейшие предприятия, а таких много и сама республика, урезав ненужные расходы на спорт, имиджевые траты, — заявила Юманова. — И в течение одного-двух лет все кредиторы банка получат деньги, а государство пусть само разбирается с «Татфондбанком» в качестве единственного кредитора. Санация банка нам не нужна. Нам нужно вернуть свои деньги. Да, Мусин арестован, но предприятия — банкроты. Он будет просто долго сидеть, а бабушки будут просто долго ждать свои деньги.

Представители вкладчиков привели пример, когда государство отказывалось от лишних трат. Так, например, Германия отказалась от проведения чемпионата мира, отказывается от проведения Олимпиад, тогда как у нас президент РТ предложил оплатить прибытие, проезд и проживание иностранной делегации.

В ответ на требования Ильдар Халиков заявил, что такое решение противоречит закону.

— Никаких иных путей, кроме правовых, не будет, — ответил он. — Варианты отмены решения об отзыве лицензии: не факт, что это хорошо, и денег в самом банке больше не становится. Схема «давайте мы возьмем денег из бюджета республики, заставим другие предприятия, чтобы они отдали деньги вкладчикам» — это точно не правовой вариант, который вряд ли будет реализован. Такой вариант не рассматривается. Возможно, фонд будет создан, мы подумаем.

Премьер-министр посоветовал, несмотря на сложность ситуации, не дать «определенным лицам» нажиться на проблеме вкладчиков. Отметим, что в Казани официально был открыт предвыборный штаб Алексея Навального. Политик, в свою очередь, посоветовал клиентам «Татфондбанка» поддерживать тех, кто вернет им утраченные деньги.