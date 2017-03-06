«Санация нам не нужна». Премьер-министр РТ ответил на требования клиентов Татфондбанка
Представитель потерпевших вкладчиков Татфондбанка встретились с
Представитель потерпевших вкладчиков Татфондбанка встретились с
Чиновник ответил на требования вкладчиков и дал понять, что готов искать только «правовой» вариант решения конфликта. Тем не менее, после окончания переговоров Халикова на улице ждала разъяренная толпа, скандирующая «Позор, позор!».
Представитель союза пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» Александра Юманова потребовала у Ильдара Халикова ответа на требование создать фонд. В этом случае на выплату денег «погорельцев» пойдут средства налогоплательщиков РТ.
— Предложение такое: республика должна создать фонд, туда вольют деньги государственные банки, государственные крупнейшие предприятия, а таких много и сама республика, урезав ненужные расходы на спорт, имиджевые траты, — заявила Юманова. — И в течение
Представители вкладчиков привели пример, когда государство отказывалось от лишних трат. Так, например, Германия отказалась от проведения чемпионата мира, отказывается от проведения Олимпиад, тогда как у нас президент РТ предложил оплатить прибытие, проезд и проживание иностранной делегации.
В ответ на требования Ильдар Халиков заявил, что такое решение противоречит закону.
— Никаких иных путей, кроме правовых, не будет, — ответил он. — Варианты отмены решения об отзыве лицензии: не факт, что это хорошо, и денег в самом банке больше не становится. Схема «давайте мы возьмем денег из бюджета республики, заставим другие предприятия, чтобы они отдали деньги вкладчикам» — это точно не правовой вариант, который вряд ли будет реализован. Такой вариант не рассматривается. Возможно, фонд будет создан, мы подумаем.
Стороны договорились продолжить обсуждать проблему 13 марта. Решения, которое удовлетворило бы обе стороны, до сих пор нет. Разъяренная толпа «погорельцев» Татфондбанка провожала