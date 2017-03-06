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17:37 (мск), источник: Sputnik.by

МАРТ готовит «революцию» для торговли и общепита

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило проект указа президента о совершенствовании работы предприятий торговли и общественного питания, сообщили Sputnik в бизнес-союзе предпринимателей и нанимателей (БСПН) им. Кунявского.

Источник: Агентство «Москва»

Документ был представлен деловой общественности 27 февраля на заседании общественно-консультативного совета при министерстве, отметили в бизнес-союзе.

«Проект предусматривает введение до 31 декабря 2020 года моратория на проведение плановых проверок профильных субъектов хозяйствования, за исключением проверок санитарного и пожарного надзора, контроля за выполнением лицензионных требований и ведомственного контроля», — сообщили в бизнес-союзе.

Кроме того, организациям и ИП могут разрешить самостоятельно устанавливать режим работы принадлежащих им объектов, за исключением тех, которые открыты с 23:00 до 07:00, а также создавать стационарные объекты независимо от того, вошли ли они в утвержденные исполкомами схемы размещения.

Пакет налоговых льгот и преференций

В документе предусматриваются значительные налоговые льготы для тех, кто занимается бизнесом на территории средних, малых городских поселений и в сельской местности. Согласно проекту субъекты хозяйствования, владеющие магазинами и павильонами с торговой площадью до 100 квадратных метров, торговыми местами на рынках, объектами общепита с количеством мест до 50, а также те, кто оказывает бытовые услуги, вправе не уплачивать НДС и налог на прибыль, а индивидуальные предприниматели — подоходный налог с физлиц.

Ставка налога при использовании упрощенной системы налогообложения установлена на уровне 1%.

Предусмотрены преференции в виде продажи госимущества по оценочной стоимости без проведения аукциона, а также рассрочка оплаты. Разрешается проводить перепланировку помещений без разработки проектно-сметной документации, если работы не затрагивают несущую способность конструкций.

Зачем МАРТ идет на эти меры?

Как пояснили в бизнес-союзе, в обосновании к проекту указа МАРТ выразил озабоченность в связи с ухудшающимся качеством обслуживания населения в регионах, а также с ростом затрат на такую деятельность.

Так, по данным ведомства, в январе-октябре 2016 года с отрицательным финансовым результатом сработали 92% сельских комплексных пунктов по приему заказов на бытовые услуги. С 2011 по 2015 год количество магазинов на селе уменьшилось на 9,2%, а их торговая площадь — на 3,3%.

Бизнес поручил проект доработать

Как сообщили в бизнес-союзе, в целом документу были даны положительные оценки.

«По мнению представителей деловой общественности, это довольно революционный документ», — привели в бизнес-союзе высказывания его сопредседателя Жанны Тарасевич.

Она заметила, что после принятия документа бизнес за пределами кольцевой Минска можно будет развивать быстро и без значительных издержек. «К тому же отказ от согласования режимов работы объектов и возможность открывать их вне заранее согласованных схем значительно упрощает жизнь предпринимателям и в столице, и в других крупных городах», — добавила сопредседатель.

Одновременно глава БСПН выразила опасение по поводу того, что проект указа может быть заблокирован Минфином и МНС из-за выпадающих в случае его принятия налоговых поступлений.

Предприниматели и представители деловой общественности поручили МАРТ доработать проект и до 1 мая в установленном порядке внести его на рассмотрение в Совмин.

В бизнес-союзе выразили надежду, что проект указа «все-таки будет подписан и сохранит наиболее прогрессивные нормы».

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