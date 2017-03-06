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17:33 (мск), источник: Интерфакс

Москва потратит на строительство в 2017 году около 420 млрд рублей

Большую часть средств направят на строительство метро и объектов транспортной инфраструктуры.

Источник: Reuters

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — В течение года из бюджета Москвы на строительство будет выделено около 420 млрд рублей, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

На этот год адресной инвестиционной программой на строительство выделено 417 млрд рублей, при этом большая часть средств будет направлена на строительство метро и объектов транспортной инфраструктуры.
Андрей БочкаревРуководитель департамента строительства столицы

По его словам, на строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также на прокладку инженерных коммуникаций будет выделено 124 млрд рублей, на строительство дорог — 136 млрд, а на строительство метро — 157 млрд рублей.

«В этом году департаментом планируется провести 255 конкурсов и торгов на общую сумму 151 млрд рублей», — добавил руководитель департамента.

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