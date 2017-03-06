Ремонт улицы Пархоменко в Волгограде завершат в этом году

В Волгограде ведется проверка состояния дорожных объектов. В первую очередь специалисты профильного комитета администрации города и службы заказчика — МУ «Комдорстрой» обращают внимание на то, как перенесли суровые зимние условия объекты, отремонтированные в 2015-ом и 2016-ом годах. В случае обнаружения дефектов подрядной организации выписывается предписание на их устранение по гарантийным обязательствам.

Одним из таких проинспектированных дорожных объектов стала улица Пархоменко. Большая часть проезжей части улицы, а именно полтора километра, в границах от улицы Невской до улицы Хиросимы, была отремонтирована в 2015 году. Здесь был выполнен комплексный ремонт с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройства нового покрытия тротуаров, замена бордюров, как дорожных, так и «садовых».

Объект испытание временем прошел хорошо. В ходе проверки был выявлен только один дефект связанный с устройством асфальтобетонного покрытия вокруг канализационного люка.

Как заявил главный инженер ООО «Спецдорстрой», выполнившей два года назад подряд на ремонт дороги, Павел Степаненко, выявленный дефект будет устранен в течение месяца. Он также отметил, что дорожное покрытие улицы было выполнено из современного материала — шебеночно-мастичного асфальтобетона способного без ущерба выдерживать большие нагрузки. Поэтому дорога в исправном состоянии прослужит еще долго.

В ходе проверки объекта, представители администрации города озвучили приятную новость для волгоградцев, участок улицы Пархоменко от улицы Невской до улицы Кубанской, оставшийся не отремонтированным ранее, включен в план работ на текущий год. Проектная документация по объекту уже подготовлена. Протяженность участка составляет 385 метров. Ремонт будет проводиться также комплексно, и затронет не только проезжую часть, но и тротуары.