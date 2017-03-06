Ремонт улицы Пархоменко в Волгограде завершат в этом году
В городе продолжается проверка состояния дорожных объектов после зимы.
В городе продолжается проверка состояния дорожных объектов после зимы.
В Волгограде ведется проверка состояния дорожных объектов. В первую очередь специалисты профильного комитета администрации города и службы заказчика — МУ «Комдорстрой» обращают внимание на то, как перенесли суровые зимние условия объекты, отремонтированные в 2015-ом и 2016-ом годах. В случае обнаружения дефектов подрядной организации выписывается предписание на их устранение по гарантийным обязательствам.
Одним из таких проинспектированных дорожных объектов стала улица Пархоменко. Большая часть проезжей части улицы, а именно полтора километра, в границах от улицы Невской до улицы Хиросимы, была отремонтирована в 2015 году. Здесь был выполнен комплексный ремонт с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройства нового покрытия тротуаров, замена бордюров, как дорожных, так и «садовых».
Объект испытание временем прошел хорошо. В ходе проверки был выявлен только один дефект связанный с устройством асфальтобетонного покрытия вокруг канализационного люка.
Как заявил главный инженер ООО «Спецдорстрой», выполнившей два года назад подряд на ремонт дороги, Павел Степаненко, выявленный дефект будет устранен в течение месяца. Он также отметил, что дорожное покрытие улицы было выполнено из современного материала —
В ходе проверки объекта, представители администрации города озвучили приятную новость для волгоградцев, участок улицы Пархоменко от улицы Невской до улицы Кубанской, оставшийся не отремонтированным ранее, включен в план работ на текущий год. Проектная документация по объекту уже подготовлена. Протяженность участка составляет 385 метров. Ремонт будет проводиться также комплексно, и затронет не только проезжую часть, но и тротуары.
По словам начальника отдела контроля и приема подрядных работ МУ «Комдорстрой» Константина Шишкина, комиссионное обследование
— Все эти недочеты будут устранены по гарантии подрядными организациями за собственный счет. Муниципальная служба заказчика уже направила всем письма с требованием устранить выявленные недочеты. Данный вопрос городские профильные структуры держат на постоянном контроле, — заявил он.
Если сравнивать сегодняшние дороги Волгоградской области с дорогами весны, скажем 2013-го года, то станет очевидно, что в улучшении их качества достигнут значительный прогресс. Это было бы невозможно без финансовой поддержки федерального центра, которая год от года растет. Эффективность использования выделяемых региону федеральных средств неоднократно высоко оценило руководство страны. В частности, в ходе своего последнего визита в Волгоград в декабре прошлого года произошедшие разительные перемены отметил
«Проделана значительная работа. Не могу не отметить большой прогресс в
Отметим, что помимо специалистов, состояние волгоградских дорог после зимы инспектируют также общественники и депутаты. Так, сегодня результатами своей проверки
— Комплексный подход в ремонте дорог (принципиальное решение о том, усилия дорожников должны быть сосредоточены именно на этом направлении, не тратя, насколько это возможно силы и средства на недолговечный ямочный ремонт, было принято в 2014 году), даёт результаты. Новые дороги в отличие от старых, которые много лет латали, зиму выдержали. Это значит, что неэффективное использование бюджетных средств и некачественная работа подрядчиков уходит в прошлое. Важно, что за каждый участок дороги теперь отвечает конкретная фирма с должной репутацией. Это даёт нам гарантии качества выполненных работ и позволяет поддерживать хорошее состояние дорожного полотна на весь срок обслуживания. Будем работать и дальше в таком ключе, — отметил народный избранник.
Системная, комплексная работа по приведению в порядок дорожной сети Волгоградской области, начатая в 2014 году, продолжается.