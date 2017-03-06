Как будет работать «Киберщит Казахстана»
На портале «Открытые НПА» опубликована концепция кибербезопасности Казахстана, передает Tengrinews.kz.
На портале «Открытые НПА» опубликована концепция кибербезопасности Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что концепция кибербезопасности («Киберщит Казахстана») разработана в целях обеспечения информационной безопасности общества и государства в сфере информатизации и связи, а также защиты неприкосновенности частной жизни граждан при использовании ими
В концепции предлагается определить уполномоченный орган по обеспечению информационной безопасности и его компетенцию, обособить сферу государственного контроля в сфере информационной безопасности в самостоятельную область с выведением
При уполномоченном органе по информационной безопасности, по мнению авторов, должен быть образован Совет по кибербезопасности, главной задачей которого должно стать поддержание в актуальном состоянии руководящих документов,
Кроме того, для борьбы с киберпреступностью предлагается усилить личный состав специализированных подразделений, расширить арсенал технических средств фиксации и криминалистических исследований «цифровых» доказательств.
Авторы концепции считают, что для объединения усилий необходимо при участии научного сообщества, частного сектора создать координационный Национальный оперативный центр информационной безопасности, который в
«Она не дает достаточных знаний для студентов как бакалавриата, так и магистратуры, ограничена по числу дисциплин и специальностей, некоторые из которых просто отсутствуют в образовательных и профессиональных стандартах», — отмечено в концепции.
Общая нехватка экспертов в сфере информационной и сетевой безопасности, по словам авторов, в значительной степени также вызвана непропорциональным распределением образовательных грантов в сфере информационной безопасности в системе подготовки специалистов в области ИКТ и низкой востребованностью со стороны работодателей работников из числа специалистов в области информационной безопасности.
«Обязательным элементом образовательных программ, включая школьные образовательные программы, должны стать тренинги и обучающие практики по защите персональных данных среди несовершеннолетних пользователей интернета и их родителей», — отметили авторы.
Важнейшая роль, как отмечено в концепции, отводится высшим учебным заведениям Казахстана, специализирующимся на реализации образовательных и исследовательских задач в сфере информационной безопасности.
«Для наращивания казахстанского потенциала в сфере научной,
Отмечается, что приоритет должен отдаваться исследованиям и развитию собственной школы прикладной математики, криптологии, разработкам по программируемым логическим интегральным схемам (ПЛИС) и созданию защищенных систем передачи, обработки и хранения информации.
Напомним, для борьбы с киберпреступностью Президент РК Нурсултан Назарбаев в ежегодном Послании народу поручил Комитету национальной безопасности и правительству создать систему «Киберщит Казахстана».