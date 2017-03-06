Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"С ней все понятно": Фадеев осудил поведение Литвиновой
Видео кортежа Путина бурно обсудили в соцсетях
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Волочкова показала себя на Пхукете: критика поклонников
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16:22 (мск), источник: NewsKo

В горадминистрации решается вопрос о сносе обрушившегося дома в Балатово

Накануне, 5 марта, поздним вечером произошло обрушение части здания в Индустриальном районе Перми, по ул. Нефтяников 40.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, дом давно не эксплуатировался, пострадавших в результате обрушения дома нет.

Двухэтажный шлакоблочный дом давно расселили из-за его неудовлетворительного состояния.

В городской администрации сейчас решается вопрос о сносе дома.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Будущее уже здесь
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о погибшем военном
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Банковская система Китая признана крупнейшей в мире
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь