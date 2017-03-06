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17:01 (мск), источник: РИА Новости

«Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах

МЕММИНГЕН (Германия), 6 мар — РИА Новости/Прайм. Низкобюджетная авиакомпания «Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

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«Мы провели интересный эксперимент: на одном борту зашили кармашки кресел. В итоге пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты. Для нас это очень важно, особенно перед началом летнего сезона, когда каждая минута на счету», — сообщил Калмыков.

Он пояснил, что мусор пассажиры передают бортпроводникам в течение всего полёта.

Бортовые журналы пассажирам будут предлагать бортпроводники, что, как ожидается, повысит привлекательность издания для рекламодателей.

Комментарии
4
Сергей Саморуков
А если туалет закрыть и скотчем всё заклеить ( рты , задницы ) , то вообще красота. Из самолёта просто выскакивать будут после полёта . Можно и подметать заставить за допуск в туалет . Есть резервы ...
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Ольга Лысенко
Так, объявляем конкурс по выискиванию дополнительных резервов!
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Ольга Лысенко
Саморуков, нельзя так на ночь шутить! Ржунемогу)))
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