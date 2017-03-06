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17:41 (мск), источник: РИА Новости

Под Калининградом впервые за 30 лет добыли самородок весом 3,2 килограмма

КАЛИНИНГРАД, 6 мар — РИА Новости. Сотрудники калининградского янтарного комбината добыли самородок весом почти 3,2 килограмма впервые за 30 лет, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

Источник: РИА Новости

«Сотрудники Калининградского янтарного комбината, входящего в Госкорпорацию Ростех, добыли камень весом 3 килограмма 180 граммов. Янтарь такого веса можно назвать рекордным, последний раз подобный янтарь на комбинате находили более 30 лет назад. Это уже третья ценная находка на комбинате за первые дни нового сезона», — рассказали в пресс-службе.

Сообщалось, что калининградский янтарный комбинат 28 февраля возобновил добычу янтаря в карьере после стандартного зимнего перерыва, в течение которого минерал не добывается. Во второй же день нового сезона сотрудники комбината добыли янтарный самородок весом 2,36 килограмма, и уже на следующий день, 2 марта, добыли еще один самородок весом 1,3 килограмма редкого окраса, который называют «кровь дракона».

В среднем в предыдущие годы крупных кусков янтаря добывали от шести до восьми штук в год. В 2016 году на Приморском карьере янтарного комбината добыли 14 крупных камней весом свыше одного килограмма. Самый крупный в 2016 году самородок весом 2,7 килограмма был обнаружен в июле.

Согласно установленной процедуре, подобные находки отправляют в Москву в Гохран России, где специальной комиссии предстоит оценить самородок и определить его дальнейшую судьбу: если его признают особо ценным, он пополнит хранилище, если нет, то его выставят на продажу.

Калининградский янтарный комбинат основан по решению советского правительства в феврале 1947 года. В 2014 году указом президента РФ предприятие передано Госкорпорации Ростех. Сегодня Калининградский янтарный комбинат — единственное в России и крупнейшее в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря. Комбинат расположен вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, возраст которого составляет около 50 миллионов лет. Ежегодно Янтарный комбинат добывает около 300 тонн сырья. Запасы месторождения оцениваются в 116 тысяч тонн.

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