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17:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия насчитала 16 незаконных строек в Воронеже

Здания возводят без разрешения или с нарушением правил.

Строительство 16 объектов в Воронеже ведется без разрешения либо с нарушением строительных норм и правил, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу, 3 марта. Чиновники обсудили незаконную стройку с мэром Александром Гусевым на заседании комиссии по вопросам строительства.

Замглавы администрации Алексей Антиликаторов предложил мэрии организовать судебную работу по самовольным постройкам с облинспекцией государственного строительного надзора и прокуратурой. Мэр поддержал инициативу.

— Прошу максимально жестко проводить работу по вышеперечисленным объектам, так как она, безусловно, должна завершаться их сносом, — процитировала пресс-служба Александра Гусева.

По словам главы Воронежа, подобные сооружения, «как правило, портят внешний облик города и располагаются в самых неподходящих местах».

Алексей Антиликаторов также предложил снять с контроля и вывести из реестра самовольного строительства 10 объектов, владельцы которых устранили ранее выявленные нарушения.

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