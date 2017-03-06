Мэрия насчитала 16 незаконных строек в Воронеже
Здания возводят без разрешения или с нарушением правил.
Здания возводят без разрешения или с нарушением правил.
Строительство 16 объектов в Воронеже ведется без разрешения либо с нарушением строительных норм и правил, сообщила
Замглавы администрации Алексей Антиликаторов предложил мэрии организовать судебную работу по самовольным постройкам с облинспекцией государственного строительного надзора и прокуратурой. Мэр поддержал инициативу.
— Прошу максимально жестко проводить работу по вышеперечисленным объектам, так как она, безусловно, должна завершаться их сносом, — процитировала
По словам главы Воронежа, подобные сооружения, «как правило, портят внешний облик города и располагаются в самых неподходящих местах».
Алексей Антиликаторов также предложил снять с контроля и вывести из реестра самовольного строительства 10 объектов, владельцы которых устранили ранее выявленные нарушения.