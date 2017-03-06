В Ленинском районе Нижнего Новгорода появится новый жилой микрорайон с квартирами эконом-класса

Решение о развитии застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока было принято несколько лет назад в связи с выполнением муниципальной программы сноса и реконструкции ветхого и аварийного жилья.

«Генеральный план Нижнего Новгорода 1999 и 2010 годов предусматривал, что на этом месте должна быть именно комплексная застройка со всей сопутствующей инфраструктурой, необходимой для жителей. Сейчас на руках у застройщика есть утвержденный проект планировки и межевания территории. В ближайшее время он планирует приступить к проектно-изыскательским работам», — сказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев.

Аукцион на право заключения договора о развитии этой территории выиграла компания «Глобал Эстейт». Строительство жилья и комплексное благоустройство территории должно быть завершено к 2023 году.