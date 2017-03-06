Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Родственники сообщили о гибели российского разведчика в Сирии
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"С ней все понятно": Фадеев осудил поведение Литвиновой
Видео кортежа Путина бурно обсудили в соцсетях
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Новый флот Путина «парализует» Европу - Daily Mail
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16:59 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Ленинском районе Нижнего Новгорода появится новый жилой микрорайон с квартирами эконом-класса

Новый жилой микрорайон с квартирами эконом-класса появится в Ленинском районе Нижнего Новгорода к 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Решение о развитии застроенной территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Героя Попова, Суздальская, переулка Суздальский, Шекспира, реки Ока было принято несколько лет назад в связи с выполнением муниципальной программы сноса и реконструкции ветхого и аварийного жилья.

«Генеральный план Нижнего Новгорода 1999 и 2010 годов предусматривал, что на этом месте должна быть именно комплексная застройка со всей сопутствующей инфраструктурой, необходимой для жителей. Сейчас на руках у застройщика есть утвержденный проект планировки и межевания территории. В ближайшее время он планирует приступить к проектно-изыскательским работам», — сказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Анатолий Молев.

Аукцион на право заключения договора о развитии этой территории выиграла компания «Глобал Эстейт». Строительство жилья и комплексное благоустройство территории должно быть завершено к 2023 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Генерала МВД арестовали по подозрению во взятке в 10 млн рублей
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Банковская система Китая признана крупнейшей в мире
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о главных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь