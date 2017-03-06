В Ленинском районе Нижнего Новгорода появится новый жилой микрорайон с квартирами эконом-класса
Новый жилой микрорайон с квартирами
Новый жилой микрорайон с квартирами
Решение о развитии застроенной территории в границах улиц
«Генеральный план Нижнего Новгорода 1999 и 2010 годов предусматривал, что на этом месте должна быть именно комплексная застройка со всей сопутствующей инфраструктурой, необходимой для жителей. Сейчас на руках у застройщика есть утвержденный проект планировки и межевания территории. В ближайшее время он планирует приступить к
Аукцион на право заключения договора о развитии этой территории выиграла компания «Глобал Эстейт». Строительство жилья и комплексное благоустройство территории должно быть завершено к 2023 году.