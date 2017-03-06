Минтранс пообещал не повышать цены на проезд до конца года

В понедельник на пресс-конференции в Минске глава Минтранса Анатолий Сивак заявил, что транспортное ведомство не вынашивает таких инициатив.

«Экономическая основа принятия решений об уровне тарифов исходит из того, что за 2016 год уровень окупаемости тарифами проезда составил 64,2%. У нас в бюджет заложен уровень окупаемости в 65%. Нужно уменьшить расходы на 0,8%, и такие меры мы планируем», — сказал Сивак.

Поэтому, подчеркнул министр, экономических обоснований для повышения тарифов до конца года нет.

Проезд дорожал совсем недавно

В последний раз проезд в общественном транспорте в Беларуси дорожал с начала третьей декады декабря 2016 года.

Так, в Минске в наземном общественном транспорте Минска с 20 декабря одна поездка стала стоить дороже на 5 копеек — теперь талончик стоит 55 копеек.

Впервые с 20 декабря 2016 года в Минске также была дифференцирована стоимость проезда в наземном транспорте и в метро: прокатиться в минской подземке стоит на 5 копеек дороже, чем на троллейбусе, автобусе или в трамвае.

С этого же числе минскими властями были повышены тарифы на проезд и провоз багажа на пригородных регулярных маршрутах.

Примерно в этих же числах властями регионов Беларуси были приняты аналогичные решения об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте.

Тарифы увеличились ровно на столько же, на сколько и в столице — на 5 копеек.

Рост тарифов на проезд в общественном транспорте стал основным драйвером декабрьской инфляции.

Между тем, транспортники смогли увеличить уровень окупаемости поездок населением до 64,2% на конец минувшего года.

Проезд не подорожает, но контроль усилится

На сегодняшний день штраф за безбилетный проезд в Беларуси составляет 0,5 базовой величины или 11,5 рублей с 1 января 2017 года.

И если стоимость проезда изменять не планируется, то в вопросах контроля столичное предприятие транспорта «Минсктранс» уже в марте намерено шагнуть как можно дальше и разрешить контролерам работать без униформы.

Уже несколько лет контролеры в Минске носят темно-синие фирменные жилеты с удостоверениями на груди. До этого проверяющие и вовсе носили яркую форму со светоотражающими элементами, однако от нее отказались.

Пока «Минсктрансом» вопрос внедрения «бесформенных» контролеров только прорабатывается. Планируется также, что в первое время эксперимент распространится только на трамваи. Если окажется, что он удачный, вполне возможно, что с началом весны контролеры начнут работать «в штатском», и не только в трамваях, но и в других видах наземного транспорта.