Минтранс пообещал не повышать цены на проезд до конца года
МИНСК, 6 мар — Sputnik. Подорожания стоимости проезда в общественном транспорте до конца этого года не планируется, обещают в министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.
МИНСК, 6 мар — Sputnik. Подорожания стоимости проезда в общественном транспорте до конца этого года не планируется, обещают в министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.
В понедельник на
«Экономическая основа принятия решений об уровне тарифов исходит из того, что за 2016 год уровень окупаемости тарифами проезда составил 64,2%. У нас в бюджет заложен уровень окупаемости в 65%. Нужно уменьшить расходы на 0,8%, и такие меры мы планируем», — сказал Сивак.
Поэтому, подчеркнул министр, экономических обоснований для повышения тарифов до конца года нет.
Проезд дорожал совсем недавно
В последний раз проезд в общественном транспорте в Беларуси дорожал с начала третьей декады декабря 2016 года.
Так, в Минске в наземном общественном транспорте Минска с 20 декабря одна поездка стала стоить дороже на 5 копеек — теперь талончик стоит 55 копеек.
Впервые с 20 декабря 2016 года в Минске также была дифференцирована стоимость проезда в наземном транспорте и в метро: прокатиться в минской подземке стоит на 5 копеек дороже, чем на троллейбусе, автобусе или в трамвае.
С этого же числе минскими властями были повышены тарифы на проезд и провоз багажа на пригородных регулярных маршрутах.
Примерно в этих же числах властями регионов Беларуси были приняты аналогичные решения об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте.
Тарифы увеличились ровно на столько же, на сколько и в столице — на 5 копеек.
Рост тарифов на проезд в общественном транспорте стал основным драйвером декабрьской инфляции.
Между тем, транспортники смогли увеличить уровень окупаемости поездок населением до 64,2% на конец минувшего года.
Проезд не подорожает, но контроль усилится
На сегодняшний день штраф за безбилетный проезд в Беларуси составляет 0,5 базовой величины или 11,5 рублей с 1 января 2017 года.
И если стоимость проезда изменять не планируется, то в вопросах контроля столичное предприятие транспорта «Минсктранс» уже в марте намерено шагнуть как можно дальше и разрешить контролерам работать без униформы.
Уже несколько лет контролеры в Минске носят
Пока «Минсктрансом» вопрос внедрения «бесформенных» контролеров только прорабатывается. Планируется также, что в первое время эксперимент распространится только на трамваи. Если окажется, что он удачный, вполне возможно, что с началом весны контролеры начнут работать «в штатском», и не только в трамваях, но и в других видах наземного транспорта.