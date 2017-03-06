В Калининграде сдали первый дом по программе капремонта на 2017 год

По данным областного Фонда капремонта, подрядчик приступил к выполнению работ на проспекте Победы, 22 в начале февраля. На прошлой неделе комиссия проверила качество отремонтированной крыши.

«По итогам выезда у специалистов не возникло нареканий. Ни во время, ни после проведения работ от собственников жалоб не поступало. Поэтому объект приняли без замечаний», — отметила гендиректор регионального Фонда капремонта Оксана Астахова. Также она рассказала, что для большинства многоквартирных домов из краткосрочного плана 2017 года уже определены или вскоре определятся подрядчики. На данный момент электронные аукционы объявлены по 576 объектам, по трети из них торги завершены.

«Подрядчики ведут работы по капитальному ремонту на 19 домах из плана 17 года. Торги по некоторым объектам завершили еще в прошлом году, поэтому приняли решение начать работы раньше запланированного срока. К апрелю они будут вестись на большей части домов», — сообщила Оксана Астахова.