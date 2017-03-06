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18:21 (мск), источник: РИАЦ

Средняя зарплата в индустриальном комплексе Волгоградской области выросла на 9%

Средняя зарплата работников индустриального комплекса Волгоградской области в 2016-м году составила 30,1 тысячи рублей, что на 9 процентов больше по отношению к предыдущему году.

Источник: РИАЦ

Рост заработной платы в 2016 году зафиксирован на 89 ведущих промышленных предприятиях. При этом 26 компаний региона демонстрируют показатели, превышающие среднероссийские по отрасли.

Как сообщает региональный комитет промышленности и торговли, это позволило обеспечить рост поступлений НДФЛ от промышленных предприятий на 12,5%. Всего же их налоговые отчисления в консолидированный бюджет Волгоградской области в прошлом году составили более 30,3 миллиарда рублей — это 41% от общих налоговых сборов по экономике региона.

— Наибольший прирост налоговых поступлений продемонстрировали обрабатывающие производства — 5,5 миллиарда рублей, что на полмиллиарда больше, чем в 2015 году. В числе лидеров — машиностроительный и химический комплексы, производство прочих неметаллических минеральных продуктов и металлургическое производство, — отметили в облпромторге.

Отметим, что в Волгоградской области ведется планомерная работа по повышению собираемости налогов. В частности усилия региональных и местных властей направлены на рост налогооблагаемой базы, снижение неформальной занятости и борьбу с «серыми» зарплатами. В 2016 году показатели поступления налога на доходы физических лиц от промпредприятий Волгоградской области, в сравнении с данными за 2015 год, выросли на 12,5% и составили около 7,2 миллиарда рублей — это более 25% от поступлений НДФЛ по экономике региона.

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