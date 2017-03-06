На Кубани установили новую величину прожиточного минимума

В соответствии с приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края, размер нового прожиточного минимума составляет: 9 тыс. 603 рубля в расчете на душу населения, для трудоспособного населения — 10 тыс. 397 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 982 рубля и для детей — 9 тыс. 118 рублей.

Данный показатель стал самым высоким среди регионов Южного федерального округа. Так, для Ростовской области прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 9 тыс. 414 рублей, в Волгоградской области — 8 тыс. 794 рублей, в Калмыкии — 8 тыс. 372 рубля, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в третьем квартале 2016 года для взрослого трудоспособного населения размер прожиточного минимума был установлен в размере 10 тыс. 497 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 017 рублей, для детей — 9 тыс. 262 рубля, в расчете на душу населения — 9 тыс. 694 рубля.