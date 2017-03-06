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18:47 (мск), источник: УНИАН

В Украине пробурена самая продуктивная за время независимости скважина для добычи газа

Крупнейшая газодобывающая государственная компания «Укргазвыдобування» пробурила на Краснокутском месторождении в Харьковской области наиболее продуктивную скважину в Украине с объемом добычи природного газа более 1 миллиона кубометров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: УНИАН

«Компания “Укргазвыдобування” ввела в промышленную эксплуатацию новую скважину в Харьковской области с дебитом более 1 миллиона кубометров газа в сутки», — говорится в сообщении.

По словам главы правления компании Олега Прохоренко, компания уверенно движется к реализации поставленной цели — увеличению добычи газа до 2020 года до 20 миллиардов кубометров в сутки.

За времена независимости Украины скважин с таким дебитом еще не было. Разработка новых и существующих месторождений является ключевой составляющей стратегии наращивания добычи "Укргазвыдобування".
Олег Прохоренко

Согласно информации пресс-службы, новая скважина введена в эксплуатацию газопромышленным управлением «Полтавагазвыдобування» на Краснокутском месторождении в Харьковской обл. и имеет глубину 5500 метров, при этом пластовое давление превышает 1 тысячу атмосфер.

«Сегодня это наиболее продуктивная скважина в Украине», — прокомментировал корреспонденту УНИАН результаты бурения руководитель консалтинговой компании на рынке природного газа Exploration and Production Геннадий Кобаль. Также он добавил, что на сегодня запасы газа в этой скважине оцениваются в около 150 миллионов кубометров.

«Благодаря завершению бурения этой скважины суточная добыча газа компанией “Укргазвыдобування” выросла с 38,9 миллиона кубометров (средний показатель за 2016 год) до 42 миллионов кубометров», — добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, «Укргазвыдобування» в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу природного газа на 0,5% — до 14,605 миллиарда кубометров.

В настоящее время компания реализует программу «20/20», которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» — крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% — до 14,605 миллиарда кубометров, тогда как в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, наблюдалось падение на 3,8% — до 14,528 миллиарда кубометров.

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