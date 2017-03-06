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18:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

У подножия Мамаева кургана началась реконструкция мемориального парка

Работы по благоустройству мемориального парка у подножия Мамаева кургана в границах проспекта Ленина вдоль линии пригородного железнодорожного транспорта начались в Волгограде.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, по проекту на территории, площадь которой составляет около восьми гектаров, проложат пешеходные и велосипедные дорожки, установят современное освещение и садовую мебель: урны, лавочки и парковые диваны, адаптированные для маломобильных горожан.

На первом этапе благоустройства парка планируется обновление зеленой зоны площадью 3,6 гектаров. «Главной композиционной доминантой этой части парка станет Аллея России, обрамленная 85 деревьями серебристого клена — в соответствии с числом регионов России», — добавили в мэрии.

Кроме того, на этой территории будут сохранены деревья с памятными табличками, высаженные в 1965 году в честь погибших защитников Отечества. Плюс, в парке появятся саженцы рябины, черемухи, клена, лиственницы, а также молодые сосны и ели.

Протяженность пешеходных дорожек составит около 1,5 километров, освещать их будут несколько десятков уличных фонарей.

В настоящее время коммунальщики приступили к опиловке сухих деревьев и подготовке площадки под дальнейшие строительно-монтажные работы.

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