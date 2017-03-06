У подножия Мамаева кургана началась реконструкция мемориального парка
Работы по благоустройству мемориального парка у подножия Мамаева кургана в границах проспекта Ленина вдоль линии пригородного железнодорожного транспорта начались в Волгограде.
Работы по благоустройству мемориального парка у подножия Мамаева кургана в границах проспекта Ленина вдоль линии пригородного железнодорожного транспорта начались в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
На первом этапе благоустройства парка планируется обновление зеленой зоны площадью 3,6 гектаров. «Главной композиционной доминантой этой части парка станет Аллея России, обрамленная 85 деревьями серебристого клена — в соответствии с числом регионов России», — добавили в мэрии.
Кроме того, на этой территории будут сохранены деревья с памятными табличками, высаженные в 1965 году в честь погибших защитников Отечества. Плюс, в парке появятся саженцы рябины, черемухи, клена, лиственницы, а также молодые сосны и ели.
Протяженность пешеходных дорожек составит около 1,5 километров, освещать их будут несколько десятков уличных фонарей.
В настоящее время коммунальщики приступили к опиловке сухих деревьев и подготовке площадки под дальнейшие