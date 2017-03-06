Эксперты назвали продукты, которые подорожают в марте
Цены на растительное масло, сахар, гречку, хлеб, а также фрукты и овощи в марте вырастут в среднем на 4−6%, в то время как продукты животного происхождения подешевеют на 5−7%, сообщила
Цены на растительное масло, сахар, гречку, хлеб, а также фрукты и овощи в марте вырастут в среднем на 4−6%, в то время как продукты животного происхождения подешевеют на 5−7%, сообщила
«Стоимость масла, сахара, гречки и хлеба в марте может вырасти на 4−6% под влиянием роста тарифов на электроэнергию и снижения уровня запасов. Что касается продукции животноводства, то март отметится снижением цен на 5−7%», — говорится в сообщении.
В ассоциации объяснили ожидаемое снижение стоимости продукции животноводства сокращением спроса на эти продукты в связи с наступлением поста, а также началом сезонного увеличения производства молока.
Так, по данным ассоциации, цена овощей борщового набора, за исключением лука, в феврале выросла на 5%. Однако ранняя весна и укрепление гривни привели к незначительному снижению цен на лук и яблоки на 5 и 2% соответственно.
В УКАБ добавили, что в прошлом месяце говядина и свинина подорожали на 5% и 4% соответственно.
Как сообщал УНИАН, ранее УКАБ прогнозировал подорожание говядины и свинины в феврале в пределах 5−7% в связи с ростом закупочных цен на живой скот.
По данным Государственной службы статистики, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 9% по сравнению с 2015 годом.