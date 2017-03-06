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18:31 (мск)

Европейскую премию «Автомобиль года» получил «француз»

Победителей европейского конкурса «Автомобиль года» выбирало жюри, представленное 58 автомобильными журналистами из 22 европейских стран.

По мнению европейских экспертов, лучший «Автомобиль года» — кроссовер Peugeot 3008, которому жюри присудило 319 баллов. Вторым стал итальянский седан Alfa Romeo Giulia (296 баллов), а третью строчку занял Mercedes-Benz E-класса (197 баллов).

Пятёрку лидеров замкнули седан Volvo S90 и хэтчбек Citroen C3, которые набрали 172 и 166 баллов, соответственно. В конце списка оказались японские кроссовер Toyota C-HR (165 баллов) и хэтчбек Nissan Micra (135 баллов).

Отметим, что модель 3008 является одним из лидеров продаж концерна PSA. Так, к январю дилеры, по заверения компании, собрали 60 тысяч заказов, хотя боссы «Пежо» рассчитывали, что спрос на кроссовер второго поколения будет на 70% ниже.

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