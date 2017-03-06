Европейскую премию «Автомобиль года» получил «француз»
Победителей европейского конкурса «Автомобиль года» выбирало жюри, представленное 58 автомобильными журналистами из 22 европейских стран.
Победителей европейского конкурса «Автомобиль года» выбирало жюри, представленное 58 автомобильными журналистами из 22 европейских стран.
По мнению европейских экспертов, лучший «Автомобиль года» — кроссовер Peugeot 3008, которому жюри присудило 319 баллов. Вторым стал итальянский седан Alfa Romeo Giulia (296 баллов), а третью строчку занял
Пятёрку лидеров замкнули седан Volvo S90 и хэтчбек Citroen C3, которые набрали 172 и 166 баллов, соответственно. В конце списка оказались японские кроссовер Toyota
Отметим, что модель 3008 является одним из лидеров продаж концерна PSA. Так, к январю дилеры, по заверения компании, собрали 60 тысяч заказов, хотя боссы «Пежо» рассчитывали, что спрос на кроссовер второго поколения будет на 70% ниже.