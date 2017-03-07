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00:29 (мск), источник: БЕЛТА

Нацбанк составил портрет среднестатистического белорусского вкладчика

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк опубликовал ежеквартальное обследование по программе «Знай своего клиента» в отношении привлечения срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц за IV квартал 2016 года, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать: мужчину от 26 до 60 лет, разместившего в банках средства в сумме Br7,9 тыс., и женщину в возрасте более 55 лет, разместившую в банках деньги в размере Br7,07 тыс.

По информации банков — участников обследования, срочные банковские вклады физлиц увеличились в IV квартале прошлого года на Br0,15 млрд, или на 0,9%. По информации на 1 января они составили Br17,02 млрд. При этом депозиты в белорусских рублях составили Br3 млрд (17,6% от общего объема вкладов), увеличившись по сравнению с III кварталом 2016 года на Br0,19 млрд (6,9%).

Депозиты в инвалюте (в рублевом эквиваленте) составили Br14,02 млрд (82,4%), снизившись по сравнению с предыдущим кварталом на Br0,05 млрд (0,3%).

Судя по данным обследования, удельный вес вкладчиков-резидентов в общем объеме размещенных вкладов на отчетную дату составил 97%.

В среднем один вкладчик-резидент разместил в срочный банковский вклад: в национальной валюте — Br2,9 тыс., в иностранной валюте — Br5,88 тыс. Сумма вклада на одного вкладчика-нерезидента составила: в национальной валюте — Br10,9 тыс., в иностранной валюте — Br16,66 тыс.

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