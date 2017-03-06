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19:38 (мск), источник: Российская газета

Еще один легендарный телефон из двухтысячных выпустят снова

Компания Lenovo, владеющая правами на бренд Motorola, намерена выпустить обновленную версию легендарного телефона-раскладушки RAZR V3.

Оригинальная модель была выпущена в 2004 году и обошла по продажам другую легенду — Nokia 3310 (130 миллионов проданных устройств против 126 миллионов), пишет International Business Times.

В Lenovo уверены, что перевыпуск легендарного телефона поможет компании укрепить свои позиции на рынке США, заинтересовав местных любителей гаджетов. Президент Lenovo Ян Юанцинь также заверил, что новый аппарат будет значительно мощнее оригинального Motorola RAZR V3.

Источник: AP 2017

Напомним, что компания HMD Global, которой принадлежат права на бренд Nokia, представила в ходе выставки Mobile World Congress в Барселоне «переосмысленную» модель телефона Nokia 3310.

Не исключено, что этому примеру могут последовать и другие производители, которые решат заработать на пользовательской ностальгии.

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