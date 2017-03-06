Еще один легендарный телефон из двухтысячных выпустят снова

Оригинальная модель была выпущена в 2004 году и обошла по продажам другую легенду — Nokia 3310 (130 миллионов проданных устройств против 126 миллионов), пишет International Business Times.

В Lenovo уверены, что перевыпуск легендарного телефона поможет компании укрепить свои позиции на рынке США, заинтересовав местных любителей гаджетов. Президент Lenovo Ян Юанцинь также заверил, что новый аппарат будет значительно мощнее оригинального Motorola RAZR V3.