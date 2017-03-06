Миннацэкономики объяснило рост цен в Казахстане

По ее словам, больше всего подорожали говядина и баранина. А из овощей отмечен заметный рост цен на картофель, лук и капусту.

«Одним из факторов, влияющих на изменение цен, является увеличение затрат на услуги хранения, — пояснила Ибраева. — Причиной роста цен является и подорожание кормов, а также увеличение транспортных расходов и повышение цен на ГСМ».

Также она сообщила, что Министерство национальной экономики разработало поправки по регулированию торговли. Они направлены на сдерживание спекулятивного роста цен.



В документе есть норма о том, что местные исполнительные органы смогут устанавливать предельные цены на социально значимые продовольственные товары. Дороже указанной планки продавать будет нельзя.