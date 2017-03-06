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21:10 (мск), источник: 365info.kz

Миннацэкономики объяснило рост цен в Казахстане

С начала года стоимость социально-значимых товаров увеличилась на 2%, сообщила пресс-секретарь миннацэкономики Самал Ибраева.

Источник: 365info.kz

По ее словам, больше всего подорожали говядина и баранина. А из овощей отмечен заметный рост цен на картофель, лук и капусту.

«Одним из факторов, влияющих на изменение цен, является увеличение затрат на услуги хранения, — пояснила Ибраева. — Причиной роста цен является и подорожание кормов, а также увеличение транспортных расходов и повышение цен на ГСМ».

Также она сообщила, что Министерство национальной экономики разработало поправки по регулированию торговли. Они направлены на сдерживание спекулятивного роста цен.

В документе есть норма о том, что местные исполнительные органы смогут устанавливать предельные цены на социально значимые продовольственные товары. Дороже указанной планки продавать будет нельзя.

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