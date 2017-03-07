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00:26 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси возобновили использование серий антибиотика «Цефтриаксон»

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси возобновили использование серий антибиотика, при введении которого регистрировалась реакция в виде анафилактического шока, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.

Под временным запретом находились определенные серии препаратов «Цефтриаксон» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах) и «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 5 мл). Решение о возможности дальнейшей реализации и применения серий этих лекарственных препаратов принято после проведения ряда мероприятий, в том числе контроля качества образцов в РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении». Результаты испытаний свидетельствуют, что качество этих лексредств соответствует требованиям фармакопейных статей производителя. Следовательно, качество препарата не является причиной возникновения анафилактического шока.

Несчастный случай, после которого в СМИ стали широко поднимать тему анафилактического шока после приема лекарственных препаратов, произошел 16 января в деревне Тюрли Молодечненского района. Молодая женщина обратилась в фельдшерско-акушерский пункт с жалобой на плохое самочувствие. Ей сделали укол, после которого женщине резко стало плохо. Ни доктора, ни скорая помощь, которая приехала на место происшествия, спасти женщину не смогли. Она умерла на месте.

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