Глава МЭА заявил о второй волне сланцевой революции в США

«Мы становимся свидетелями второй волны сланцевой революции в США, что существенно будет влиять на рынок и на цену нефти», — сказал Бирол журналистам в понедельник в рамках нефтегазовой конференции CERAWeek, где МЭА представило свой прогноз на период до 2022 года.

Специалисты агентства считают, что в ближайшие несколько лет добыча нефти будет расти в США, Канаде, Бразилии и ряде других стран, но этот рост может приостановиться к 2020 году, если тренд на рекордный двухлетний инвестиционный спад 2015 и 2016 годов не развернется. Хотя инвестиции в сланцевую нефть в США набирают обороты, однако в целом по миру данные об инвестициях не обнадеживают, отмечает МЭА.

«Сейчас не время для самоуспокоения: мы не видим пика спроса на нефть в ближайшее время. И если инвестиции в мире резко не восстановятся, на горизонте зарождается новый период ценовой волатильности», — сказал Бирол, слова которого приводятся в пресс-релизе агентства.

По оценке МЭА, добыча нефти в США вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки к 2022 году, если цены на нефть останутся на уровне около 60 долларов за баррель. Если же цены поднимутся до 80 долларов, то рост добычи нефти в США за ближайшие пять лет может оказаться вдвое выше — 3 миллиона баррелей в сутки. И наоборот, если цены будут на уровне около 50 долларов, то добыча нефти в США, согласно ожиданиям МЭА, будет снижаться с начала 2020-х годов.