Минагрополитики: Еще 5 украинских предприятий получили право экспорта в ЕС
В Минагрополитике сообщили, что в 2017 году еще 5 новых украинских компаний, занимающихся производством пищевых продуктов, получили право экспорта в ЕС.
В Минагрополитике сообщили, что в 2017 году еще 5 новых украинских компаний, занимающихся производством пищевых продуктов, получили право экспорта в ЕС.
В частности, на европейский рынок будут поставлять свои товары: 1 предприятие по производству молочной продукции, 1 предприятие по производству готовой продукции из мяса птицы, 3 предприятия по производству меда. Об этом сообщили в
«Украина имеет большой экспортный потенциал, а украинская продукция стоит того, чтобы продаваться на полках Европейского Союза. И мы, со своей стороны, делаем все возможное для открытия новых рынков сбыта», — прокомментировал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.
Кроме того, по данным
Напомним, в 2016 году количество украинских предприятий, имеющих право экспорта на рынки Европейского Союза, составила 277. Из них 97 — предприятий, производящих пищевую продукцию, остальные — продукцию неживотного происхождения.