Минагрополитики: Еще 5 украинских предприятий получили право экспорта в ЕС

В частности, на европейский рынок будут поставлять свои товары: 1 предприятие по производству молочной продукции, 1 предприятие по производству готовой продукции из мяса птицы, 3 предприятия по производству меда. Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

«Украина имеет большой экспортный потенциал, а украинская продукция стоит того, чтобы продаваться на полках Европейского Союза. И мы, со своей стороны, делаем все возможное для открытия новых рынков сбыта», — прокомментировал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

Кроме того, по данным пресс-службы, в этом году Госпродпотребслужба продолжила работу по диверсификации рынков сбыта украинской продукции. Кроме того, постоянно осуществляются мероприятия по проведению переговоров по доступу украинской продукции в — Китайскую Народную Республику — работа над расширением перечня экспортеров молочных продуктов, а также подачи заявки на открытие рынка для мяса птицы и говядины; — Иорданию — согласование ветеринарного сертификата на экспорт охлажденного/замороженного мяса говядины на финальной стадии; — Сербию — Согласовано форму ветеринарного сертификата на экспорт мяса птицы из Украины в Сербию; — Египет — согласовано форму ветеринарного сертификата для экспорта охлажденной/замороженной бескостной говядины; — Японию — предоставлена информация о действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы; — Канаду — предоставление информации о действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы и продуктов из него; — Сингапур — предоставление информации о действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы; — Корею — предоставление информации о действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы; — США — предоставление информации о действующей системы государственного контроля для открытия рынка для мяса птицы; — Европейского Союза — расширение перечня экспортеров пищевых продуктов и кормов.

Напомним, в 2016 году количество украинских предприятий, имеющих право экспорта на рынки Европейского Союза, составила 277. Из них 97 — предприятий, производящих пищевую продукцию, остальные — продукцию неживотного происхождения.