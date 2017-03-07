Минниханов рассказал, что связывался с Центробанком после отзыва лицензии у Татфондбанка

На встрече с журналистами президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что связывался с Центробанком после того, как было принято решение об отзыве лицензии у Татфондбанка.

«Я связывался с Центробанком, просил…»

— После того, как ввели внешнее управление, я неоднократно прорабатывал и разговаривал с разными банками. Некоторые банки отказывались, некоторые «отбрасывались». В один момент подходящее решение нашлось — группа компаний ТАИФ и «Новый поток» были готовы войти с капиталом, и мы эту тему представили Центробанку. По расчетам Центрального банка, кроме 25 млрд рублей они еще потребовали свыше 40 млрд. После того, как комитет принял решение об отзыве, я связывался с Центробанком, просил еще раз посмотреть нашу финансовую модель, но глубина проблем оказалась больше, чем мы предполагали. Здесь я не могу сказать что-то плохое в адрес ЦБ.

Также Рустам Минниханов отметил, что не снимает вину «ни с себя, ни с правительства».

— Я и с себя, и с правительства вину не снимаю. Мы пользовались теми отчетами, которые есть, думали, что есть определенное напряжение, но что глубина проблемы столь значимая, мы не представляли.

«Идея того, что “давайте возьмем денег у ТАИФа, у “Татэнерго” и отдадим вкладчикам”… Никто этого делать не имеет права»

По его словам, важно защитить те категории граждан, которые переоформили свои вклады в «Татфондбанке» в другие формы вкладов («ТФБ Финанс») и тем самым лишись страховки и оказались незащищены (более 1700 вкладчиков ТФБ переоформили вклады в «ТФБ Финанс» на сумму порядка 2,3 млрд рублей).

— Я понимаю людей, которые сегодня имеют определенные претензии к власти, но я просто хочу сказать, что присутствие правительства там было 15—17 процентов до того, как Халиков в совет директоров вошел.

Таким образом, прежде всего, необходимо защитить тех, чьи вклады оказались незастрахованными, во-вторых, — эффективно реализовать имеющиеся активы банка и осуществить максимальные выплаты пострадавшим вкладчикам. Что касается депозитов предприятий, то по мнению Рустама Минниханова, вернуть средства «у них шансов нет». Президент РТ отметил, что предложение пострадавших вкладчиков «взять денег у ТАИФа» не правомерно.

— Идея того, что ультиматум написан, что давайте возьмем денег у ТАИФа, у «Татэнерго» и отдадим вкладчикам… Никто этого делать не имеет права.

«Каких-либо опасений относительно банка “Ак Барс” быть не может»

Кроме того, была прокомментировала информационная атака в сторону «Ак Барс» банка. По мнению президента, это могут быть происки конкурентов.

— Могу официально всех заверить, что каких-либо опасений относительно банка «Ак Барс» быть не может. Банк «Ак Барс» — это уполномоченный банк Республики Татарстан.