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09:44 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов рассказал, что связывался с Центробанком после отзыва лицензии у Татфондбанка

Президент Татарстана рассказал о ситуации с Татфондбанком и высказал мнение по поводу предложения вкладчиков «взять деньги у “ТАИФа” и раздать людям».

На встрече с журналистами президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что связывался с Центробанком после того, как было принято решение об отзыве лицензии у Татфондбанка.

«Я связывался с Центробанком, просил…»

 — После того, как ввели внешнее управление, я неоднократно прорабатывал и разговаривал с разными банками. Некоторые банки отказывались, некоторые «отбрасывались». В один момент подходящее решение нашлось — группа компаний ТАИФ и «Новый поток» были готовы войти с капиталом, и мы эту тему представили Центробанку. По расчетам Центрального банка, кроме 25 млрд рублей они еще потребовали свыше 40 млрд. После того, как комитет принял решение об отзыве, я связывался с Центробанком, просил еще раз посмотреть нашу финансовую модель, но глубина проблем оказалась больше, чем мы предполагали. Здесь я не могу сказать что-то плохое в адрес ЦБ.

Также Рустам Минниханов отметил, что не снимает вину «ни с себя, ни с правительства».

 — Я и с себя, и с правительства вину не снимаю. Мы пользовались теми отчетами, которые есть, думали, что есть определенное напряжение, но что глубина проблемы столь значимая, мы не представляли.

«Идея того, что “давайте возьмем денег у ТАИФа, у “Татэнерго” и отдадим вкладчикам”… Никто этого делать не имеет права»

По его словам, важно защитить те категории граждан, которые переоформили свои вклады в «Татфондбанке» в другие формы вкладов («ТФБ Финанс») и тем самым лишись страховки и оказались незащищены (более 1700 вкладчиков ТФБ переоформили вклады в «ТФБ Финанс» на сумму порядка 2,3 млрд рублей).

 — Я понимаю людей, которые сегодня имеют определенные претензии к власти, но я просто хочу сказать, что присутствие правительства там было 15—17 процентов до того, как Халиков в совет директоров вошел.

Таким образом, прежде всего, необходимо защитить тех, чьи вклады оказались незастрахованными, во-вторых, — эффективно реализовать имеющиеся активы банка и осуществить максимальные выплаты пострадавшим вкладчикам. Что касается депозитов предприятий, то по мнению Рустама Минниханова, вернуть средства «у них шансов нет». Президент РТ отметил, что предложение пострадавших вкладчиков «взять денег у ТАИФа» не правомерно.

 — Идея того, что ультиматум написан, что давайте возьмем денег у ТАИФа, у «Татэнерго» и отдадим вкладчикам… Никто этого делать не имеет права.

«Каких-либо опасений относительно банка “Ак Барс” быть не может»

Кроме того, была прокомментировала информационная атака в сторону «Ак Барс» банка. По мнению президента, это могут быть происки конкурентов.

 — Могу официально всех заверить, что каких-либо опасений относительно банка «Ак Барс» быть не может. Банк «Ак Барс» — это уполномоченный банк Республики Татарстан.

Напомним, представители потерпевших вкладчиков Татфондбанка встретились с премьер-министром РТ Ильдаром Халиковым. Чиновник ответил на требования вкладчиков и дал понять, что готов искать только «правовой» вариант решения конфликта.

Комментарии
1
Ильдарик
Как люди не понимают простого?
Правительство РТ решило похоронить ТФБ, и это было известно ещё в декабре 2016.
Вот статья из сайта БанкиРу от 14.12.2016:
Нежелание властей Татарстана терять контроль во втором по величине банке республики, который финансирует важные региональные проекты и обслуживает местные крупные предприятия, понятно. Однако по закону «О банкротстве» действующий акционер не может сохранить контроль в санируемом банке — не менее 75% должен получить новый инвестор (в случае с Татфондбанком планировалось, что это будет Агентство по страхованию вкладов).
Таким образом, в рамках действующего законодательства возможны только два варианта. «Или правительство Татарстана решает проблемы банка (оцениваются более чем в 100 млрд рублей) без участия ЦБ, за свой счет или, например, с привлечением внешних инвесторов (в текущих условиях маловероятно), — отмечает юрист адвокатского бюро А2 Ксения Риф. — В этом случае санации не происходит». Или же соглашается лишиться контроля, других конструкций действующий механизм санации не предусматривает, указывает Риф.
Первый вариант, очевидно, — предпочтительный для республики, но его реализация сопряжена со значительными расходами. «Маловероятно, что у республики есть большой объем свободных средств, так как бюджет региона дефицитный», — указывает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.
Вчера президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что Татарстан будет поддерживать Татфондбанк «по мере возможности». Но о конкретных возможностях республики вчера узнать не удалось — глава пресс-службы правительства Татарстана Эдуард Хайруллин не смог конкретизировать заявление Минниханова.
Пока власти республики решают принципиальный вопрос сохранения контроля в Татфондбанке, ситуация в нем осложняется.
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