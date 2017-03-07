АСВ выплатит клиентам «Татфондбанка» почти полтора миллиарда рублей

По состоянию на 27 февраля 2017 года, общий размер вкладов в банке составлял 68,8 млрд руб., размер страховой ответственности — 54,17 млрд. При этом размер выплаченного страхового возмещения равнялся 52,72 млрд, что составляет 97,3%. Таким образом объем страхового возмещения, которое предстоит выплатить вкладчикам АСВ, — 1,45 млрд рублей (2,7%).

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка» сроком на три месяца был введен в середине декабря. После чего начались страховые выплаты клиентам этой кредитной организации. Лицензия у банка была отозвана 3 марта.

Санация «Татфондбанка» потребовала бы 220−230 миллиардов рублей заемных средств, что значительно больше обязательств АСВ.