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10:19 (мск), источник: "Российская газета"

АСВ выплатит клиентам «Татфондбанка» почти полтора миллиарда рублей

Остаток страхового возмещения АСВ (Агентство по страхованию вкладов) вкладчикам «Татфондбанка» составляет почти полтора миллиарда рублей.

По состоянию на 27 февраля 2017 года, общий размер вкладов в банке составлял 68,8 млрд руб., размер страховой ответственности — 54,17 млрд. При этом размер выплаченного страхового возмещения равнялся 52,72 млрд, что составляет 97,3%. Таким образом объем страхового возмещения, которое предстоит выплатить вкладчикам АСВ, — 1,45 млрд рублей (2,7%).

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка» сроком на три месяца был введен в середине декабря. После чего начались страховые выплаты клиентам этой кредитной организации. Лицензия у банка была отозвана 3 марта.

Санация «Татфондбанка» потребовала бы 220−230 миллиардов рублей заемных средств, что значительно больше обязательств АСВ.

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