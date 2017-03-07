Российские банки не начали обслуживать клиентов по паспортам ЛНР и ДНР

Указ был подписан в феврале. Кремль подчеркивал, что документы ДНР и ЛНР признаны по гуманитарным соображениям ввиду того, что из-за блокады Донбасса Киевом сотни тысяч людей не могут оформить проездные документы и паспорта, а также продлить их действие. В документе подчеркивалось, что «указ принят временно до политического урегулирования непростой ситуации в областях Украины». Банки не готовы Ни один из топ-30 банков, опрошенных РБК, прямо не сообщил, что готов обслуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР, — в большинстве случаев в банках либо не ответили на официальный запрос РБК, либо обтекаемо сообщили, что обслуживают только граждан России. Лишь в нескольких банках признали официально, что у них действуют ограничения при работе с владельцами документов ДНР и ЛНР.

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Так, сотрудник call-центра Сбербанка сообщил, что с паспортом ДНР или ЛНР невозможно даже разместить средства на вклад. «Паспорта граждан Донецкой и Луганской республик не принимаются банком для осуществления банковских операций, так как ДНР и ЛНР являются самопровозглашенными республиками и не признаны Россией и международным сообществом как отдельные государства», — сказали в call-центре. Луганская и Донецкая республики не заключали соглашения о порядке признания официальных документов, выданных их компетентными органами, поэтому на данный момент Сбербанк не оказывает никаких банковских услуг гражданам ЛНР и ДНР, добавили в банке. Официальный представитель Сбербанка подтвердил, что пока никакие услуги гражданам ДНР и ЛНР банк не оказывает. Он сослался на то, что «с момента подписания указа президента о признании паспортов ДНР и ЛНР банку потребовалось время для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых видов паспортов». «В ближайшие дни все процессы для адаптации приема нового вида документов будут завершены, после чего Сбербанк будет готов обслуживать лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», — добавил представитель пресс-службы Сбербанка. В Уральском банке реконструкции и развития сослались на отсутствие уточнений в специальных нормативных актах. Как отметил начальник управления финансового мониторинга банка Алексей Потапов, внесение изменений в регламентирующие документы Банка России «исключило бы некую осторожность банковского сообщества к вопросу». Зачастую клиенту в устной форме по тем или иным основаниям отказывают в предоставлении банковских услуг, что, в свою очередь, не лишает потенциальных клиентов права на обращение в банк в письменном виде, что может быть более эффективно, говорит партнер коллегии адвокатов «Оганян, Арапиев и партнеры» Зелимхан Арапиев.

Он отмечает, что банки традиционно ссылаются на то, что предоставляют банковские услуги только гражданам России, причем имеющим временную либо постоянную регистрацию на ее территории. Кроме того, они нередко просят предоставить для открытия счета дополнительные документы, подтверждающие право пребывания на территории России, в частности ​вид на жительство в России.

Также банки могут отказывать в обслуживании клиентам, ссылаясь на то, что не могут проверить действительность удостоверяющих их личность документов. Например, действительность паспортов граждан России банки проверяют по базе ФМС, а по паспортам ЛНР и ДНР такая проверка затруднительна. Оснований для отказа нет Юристы отмечают, что пункт 1.4.4 положения 499-П («Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») относит к необходимым для идентификации документам и «иные документы, признанные в рамках российского законодательства и международных договоров России».

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