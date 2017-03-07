Глава норвежской Statoil планирует посетить Санкт-Петербург весной
ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости/Прайм. Глава крупнейшей нефтегазовой компании Норвегии Statoil Эльдар Сэтре заявил, что планирует посетить
ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости/Прайм. Глава крупнейшей нефтегазовой компании Норвегии Statoil Эльдар Сэтре заявил, что планирует посетить
«Я планирую поехать в
При этом он добавил, что у него пока нет в планах встреч с членами российской делегации на полях форума.
Также, по его словам, компания смотрит на новые возможности проектов с Россией, а также с такими странами, как США и Бразилия.
Нефтегазовая конференция CERAweek проходит в Хьюстоне (Техас, США) с 6 по 10 марта.