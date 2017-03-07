Глава норвежской Statoil планирует посетить Санкт-Петербург весной

«Я планирую поехать в Санкт-Петербург весной», — сказал он РИА Новости в кулуарах энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.

При этом он добавил, что у него пока нет в планах встреч с членами российской делегации на полях форума.

Также, по его словам, компания смотрит на новые возможности проектов с Россией, а также с такими странами, как США и Бразилия.

Нефтегазовая конференция CERAweek проходит в Хьюстоне (Техас, США) с 6 по 10 марта.