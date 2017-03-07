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01:50 (мск), источник: РИА Новости

Глава норвежской Statoil планирует посетить Санкт-Петербург весной

ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости/Прайм. Глава крупнейшей нефтегазовой компании Норвегии Statoil Эльдар Сэтре заявил, что планирует посетить Санкт-Петербург весной.

«Я планирую поехать в Санкт-Петербург весной», — сказал он РИА Новости в кулуарах энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.

При этом он добавил, что у него пока нет в планах встреч с членами российской делегации на полях форума.

Также, по его словам, компания смотрит на новые возможности проектов с Россией, а также с такими странами, как США и Бразилия.

Нефтегазовая конференция CERAweek проходит в Хьюстоне (Техас, США) с 6 по 10 марта.

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