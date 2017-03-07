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05:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске введут запрет на проезд большегрузов

Ограничение вводится с целью защитить дороги от перегрузок.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске введут временный запрет на проезд большегрузного транспорта. Ограничение вступит в силу 17 апреля и продлится до 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничительные меры принимаются на период весенней распутицы. Главная цель — обеспечить сохранность дорог, отмечают в администрации.

Запрет распространяется на грузовики с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось: при одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны. Исключение составляют большегрузы, задействованные на перевозках, перечень которых установлен законодательством.

Если автомобиль не попадает в категорию исключений, то его владельцам придется выбирать другие пути для проезда или получить специальное разрешение в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства. В случае нарушения запрета владелец транспорта заплатит до 500 тыс. рублей штрафа, а водитель на полгода лишится прав.

В мэрии добавили, что на территории Красноярска в период ограничения будут установлены запрещающие дорожные знаки. Кроме того, в городе увеличится количество передвижных пунктов весового контроля.

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