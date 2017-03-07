В Красноярске введут запрет на проезд большегрузов
Ограничение вводится с целью защитить дороги от перегрузок.
Ограничение вводится с целью защитить дороги от перегрузок.
В Красноярске введут временный запрет на проезд большегрузного транспорта. Ограничение вступит в силу 17 апреля и продлится до 16 мая. Об этом сообщили в
Ограничительные меры принимаются на период весенней распутицы. Главная цель — обеспечить сохранность дорог, отмечают в администрации.
Запрет распространяется на грузовики с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось: при одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5,5 тонн и трехосной — 4,5 тонны. Исключение составляют большегрузы, задействованные на перевозках, перечень которых установлен законодательством.
Если автомобиль не попадает в категорию исключений, то его владельцам придется выбирать другие пути для проезда или получить специальное разрешение в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства. В случае нарушения запрета владелец транспорта заплатит до 500 тыс. рублей штрафа, а водитель на полгода лишится прав.
В мэрии добавили, что на территории Красноярска в период ограничения будут установлены запрещающие дорожные знаки. Кроме того, в городе увеличится количество передвижных пунктов весового контроля.