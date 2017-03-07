Филиал петербургского вуза в Красноярске лишили аккредитации
День закрытых дверей. В Красноярске под угрозой ликвидации коммерческий вуз. Полтысячи студентов могут лишиться высшего образования и надежд на светлое будущее.
День закрытых дверей. В Красноярске под угрозой ликвидации коммерческий вуз. Полтысячи студентов могут лишиться высшего образования и надежд на светлое будущее.
Пустые аудитории и коридоры. Так сейчас выглядит вуз, лишённый аккредитации. Студентки
«Филиал полностью лишён госаккредитации за несоответствие государственным образовательным стандартам. Заново подать документы на аккредитацию он может не ранее чем через год».
Сейчас в этом вузе числятся полтысячи студентов, основная специальность — юрист. Сегодня мы встретились с директором филиала Геннадием Овчинниковым. Решение Рособрнадзора застало его врасплох. «Ищем пути с головным вузом, чтобы без выезда, в
Однако перелёт и проживание на сессию в Петербург сильно ударят по молодёжи. Обучаются здесь ребята из не самых богатых семей. Рядом находится корпус юридического института СФУ. Но некоторые студенты всё же предпочитают идти в коммерческий вуз: образование там в несколько раз ниже — около 20 тысяч за семестр, да и учиться гораздо легче.
Тем временем Рособрнадзор с начала марта закрыл четыре университета по всей стране. Всего за последние годы несколько тысяч. Многие из них были конвейером по выпуску липовых дипломов. Красноярка Светлана едва не поступила в один из подобных. «Условие было такое — мне нужно было оплатить сумму сразу за год. Т.е. семестр стоит 20 тысяч, я должна принести 40, затем сдавать вступительные экзамены, за поступление не переживать — поступлю однозначно, и через неделю идти сдавать сессию со сформированной группой», — рассказала Светлана.
Чаще в подобных гуманитарных институтах образование получают не ради знаний, а для наличия диплома. Возможно, запретительные меры — попытка перенаправить поток студентов на востребованные работодателями технические специальности.