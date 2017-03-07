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06:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Власти закрыли ресторан экзотической кухни во Владивостоке

За два месяца 2017 года Роспотребнадзор Приморья проверил санитарное состояние 141 пищевого объекта края: нарушений много, наказанных — тьма, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в ходе плановых и внеплановых проверок за январь-февраль 2017 года обследован 141 пищевой объект, в том числе 22 предприятия пищевой промышленности, 30 предприятий общественного питания, 89 предприятий торговли.

По результатам на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 135 административных протоколов, из них на предприятиях пищевой промышленности — 16, общественного питания — 22, продовольственной торговли — 49.

В Первореченский суд Владивостока был направлен иск по приостановлению деятельности объекта (ресторан «SHILLA» ООО «Даль-Аллегро», Владивосток). Решением Первореченского суда деятельность этого корейского ресторана на Первой речке приостановлена на 60 суток.

По результатам надзорных мероприятий в отношении ООО «Акварес» на территории кампуса ДВФУ в б. Аякс о. Русский материалы проверки направлены в СУ СК РФ по Приморскому краю для возбуждения уголовного дела против сотрудников студенческого кафе по статье «невместное санитарное состояние кафе и нарушение правил приготовления пищи».

В адрес мировых судей судебных участков Приморского края направлено 21 административное дело для рассмотрения и принятия решения, в том числе 15 — за незаконный оборот спиртосодержащей продукции, свободная реализация которой запрещена или ограничена законодательством РФ — в магазинах Дальнегорска, Артема, Находки и Лучегорска.

За тот же период в проверенных Роспотребнадзором магазинах снято с реализации и уничтожено 13 партий продовольственных товаров.

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