Власти закрыли ресторан экзотической кухни во Владивостоке
За два месяца 2017 года Роспотребнадзор Приморья проверил санитарное состояние 141 пищевого объекта края: нарушений много, наказанных — тьма, сообщает ИА «Дейта».
За два месяца 2017 года Роспотребнадзор Приморья проверил санитарное состояние 141 пищевого объекта края: нарушений много, наказанных — тьма, сообщает ИА «Дейта».
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в ходе плановых и внеплановых проверок за
По результатам на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 135 административных протоколов, из них на предприятиях пищевой промышленности — 16, общественного питания — 22, продовольственной торговли — 49.
В Первореченский суд Владивостока был направлен иск по приостановлению деятельности объекта (ресторан «SHILLA» ООО «Даль-Аллегро», Владивосток). Решением Первореченского суда деятельность этого корейского ресторана на Первой речке приостановлена на 60 суток.
По результатам надзорных мероприятий в отношении ООО «Акварес» на территории кампуса ДВФУ в б. Аякс о. Русский материалы проверки направлены в СУ СК РФ по Приморскому краю для возбуждения уголовного дела против сотрудников студенческого кафе по статье «невместное санитарное состояние кафе и нарушение правил приготовления пищи».
В адрес мировых судей судебных участков Приморского края направлено 21 административное дело для рассмотрения и принятия решения, в том числе 15 — за незаконный оборот спиртосодержащей продукции, свободная реализация которой запрещена или ограничена законодательством РФ — в магазинах Дальнегорска, Артема, Находки и Лучегорска.
За тот же период в проверенных Роспотребнадзором магазинах снято с реализации и уничтожено 13 партий продовольственных товаров.