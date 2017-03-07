В Красноярске могут появиться электробусы из Белоруссии

На красноярских улицах могут появиться электробусы белорусского производства. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Виктора Толоконского с главой красноярского отделения посольства Белоруссии в России Виктором Щетько.

Как сообщили в пресс-службе правительства, дипломат рассказал главе региона об электробусах — новом виде общественного транспорта, который выпускают в Минске. Толоконский дал поручение краевому Минтрансу изучить технические данные моделей.

Также на встрече поднимались вопросы сотрудничества Белоруссии и Красноярского края. Щетько отметил, что стороны намерены открывать новые производства и торговые центры.

Вопрос о появлении в Красноярске электробусов поднимался еще в марте прошлого года. Тогда Сергей Суртаев, который входил в состав Горсовета, предложил пустить в городе экологически чистые автобусы российского производства. Предполагалось закупить партию электробусов для красноярского рынка, однако в итоге до реальных действий дело так и не дошло.

Электробус или электрический автобус — автономное безрельсовое транспортное средство, предназначенное для перевозки 7 и более пассажиров. Машина движется с помощью электропривода, энергия для которого запасается/хранится на борту в аккумуляторе.