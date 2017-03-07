У этих «Солнечных» рука руку моет, а мы в фекалиях тонем — жители Хабаровского района
По мнению жителей, страдающих от канализационного ужаса, ООО «КСО» даже при своем создании использовала мошеннические схемы.
По мнению жителей, страдающих от канализационного ужаса, ООО «КСО» даже при своем создании использовала мошеннические схемы.
Хабаровск, 7 марта, AmurMedia.
Действующая управляющая компания ООО «КСО», обслуживающая дома в квартале «Солнечный город» Хабаровского района, создана под «покровительством» компании застройщика. Еще при формировании управляйки было не все в порядке с подписями жильцов, уверяют корр. ИА AmurMedia жители «Солнечного города».
Напомним, общественники Хабаровска, районные власти, представители прокуратуры, экологи, «управляйка» и
Интересно, что заместитель руководителя УК ООО «КСО» Ульяна Артеменко на встречу пришла, но вскоре поспешила скрыться от обвинений
— Вы разве впервые сталкиваетесь с застройщиком? Моя компания еженедельно им платит по счетам. Все платежки размещены на специальном ресурсе. Да, вы за меня не голосовали. Вы даже ответить мне не даете. Уважаемые жильцы, я сейчас представляю ваши интересы настолько, насколько вы даете возможность мне это делать. Пока я уверена, что вы хотите просто утопить мою компанию и создать новую, — парировала Ульяна Артеменко.
Действительно, по словам жильцов, уже создана новая управляющая компания ООО «Альтернатива». Однако юрист будущей управляйки Наталья Ковалева заявила, что ООО «Альтернатива» еще не вступила в полномочия.
— Документы на лицензию поданы. Но ООО «КСО» не намерена сдавать свои позиции. Они просто не отдают техническую документацию. На сегодняшний день есть предписание о ее передаче нам, но оно не исполнено. В декабре суд привлекал ООО «КСО’к административной ответственности. Ульяна Артеменко сказала, что в марте, когда состоится собрание, будет поставлен вопрос на проведение экспертизы домов. Если граждане откажутся от ее проведения, а это недешевое удовольствие, им городок не нужен. Это ее слова. — прокомментировала Наталья Ковалева.
По словам Натальи Ковалевой, в документах долевого строительства прописан срок окончания гарантии, это произойдет уже в марте.
— А так как действующая управляйка — это компания застройщика, мы можем сделать четкий вывод, что как только закончится гарантия, управляющей компании эти дома нужны не будут. Тогда жители за свой счет будут решать проблемы с водоотведением, с водоснабжением, с электроэнергией, с дорогами и другими проблемами. А сейчас они просто тянут время, — заключила Наталья Ковалева.