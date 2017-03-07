У этих «Солнечных» рука руку моет, а мы в фекалиях тонем — жители Хабаровского района

Хабаровск, 7 марта, AmurMedia.

Действующая управляющая компания ООО «КСО», обслуживающая дома в квартале «Солнечный город» Хабаровского района, создана под «покровительством» компании застройщика. Еще при формировании управляйки было не все в порядке с подписями жильцов, уверяют корр. ИА AmurMedia жители «Солнечного города».

Напомним, общественники Хабаровска, районные власти, представители прокуратуры, экологи, «управляйка» и компания-застройщик ранее сошлись в словесном поединке на «заминированном» фекалиями поле квартала-новостройки «Солнечный город». Эта встреча произошла в ответ на обращение более сотни жителей, живущих в домах, не подключенных к централизованной канализации, вынужденных терпеть коммунальный беспредел в новых квартирах.

Интересно, что заместитель руководителя УК ООО «КСО» Ульяна Артеменко на встречу пришла, но вскоре поспешила скрыться от обвинений по-английски, не попрощавшись. Однако возмущенные жители перегородили дорогу автомобилю и буквально под руки вывели пассажирку. Ульяне Артеменко предстояло ответить на множество обвинений в свой адрес. Это и неочищенные скользкие дороги, и обледенелые крыши, и зловонные канализационные реки. Жильцы высказали сомнения в подлинности своих подписей при создании компании и утверждали, что ООО «КСО» и ООО «СК Солнечная поляна» имеют совместный интерес. Однако что сама Ульяна Артеменко, тщательно уходя от вопросов о подключении к централизованной канализации, попыталась опровергнуть лишь некоторые обвинения.

— Вы разве впервые сталкиваетесь с застройщиком? Моя компания еженедельно им платит по счетам. Все платежки размещены на специальном ресурсе. Да, вы за меня не голосовали. Вы даже ответить мне не даете. Уважаемые жильцы, я сейчас представляю ваши интересы настолько, насколько вы даете возможность мне это делать. Пока я уверена, что вы хотите просто утопить мою компанию и создать новую, — парировала Ульяна Артеменко.

Действительно, по словам жильцов, уже создана новая управляющая компания ООО «Альтернатива». Однако юрист будущей управляйки Наталья Ковалева заявила, что ООО «Альтернатива» еще не вступила в полномочия.

— Документы на лицензию поданы. Но ООО «КСО» не намерена сдавать свои позиции. Они просто не отдают техническую документацию. На сегодняшний день есть предписание о ее передаче нам, но оно не исполнено. В декабре суд привлекал ООО «КСО’к административной ответственности. Ульяна Артеменко сказала, что в марте, когда состоится собрание, будет поставлен вопрос на проведение экспертизы домов. Если граждане откажутся от ее проведения, а это недешевое удовольствие, им городок не нужен. Это ее слова. — прокомментировала Наталья Ковалева.

По словам Натальи Ковалевой, в документах долевого строительства прописан срок окончания гарантии, это произойдет уже в марте.

— А так как действующая управляйка — это компания застройщика, мы можем сделать четкий вывод, что как только закончится гарантия, управляющей компании эти дома нужны не будут. Тогда жители за свой счет будут решать проблемы с водоотведением, с водоснабжением, с электроэнергией, с дорогами и другими проблемами. А сейчас они просто тянут время, — заключила Наталья Ковалева.