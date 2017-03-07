На анализ красноярского воздуха выделят 12,5 млн рублей

Накануне краевые депутаты вновь обсудили выполнение экологической резолюции, которая была составлена по итогам публичных слушаний в апреле прошлого года. Конкретно шла речь о повышении эффективности мониторинга атмосферного воздуха, включая дополнительные мероприятия, финансируемые за счет средств краевого бюджета 2017 года. Председатель комитета Александр Симановский отметил, что за прошедшее время была проведена большая работа, результатом которой стало выделение средств из региональной казны на математическую модель мониторинга.

«Однако в ходе обсуждения было принято решение об изменении финансирования, — сказал краевой парламентарий. — Данная позиция согласована с профильным министерством и с министерством финансов края. 12,5 млн рублей, которые по нашей поправке внесли в бюджет края, будут выделены не на математическую модель, а на внедрение расчетного мониторинга на основе сводных расчетов для управления качеством атмосферного воздуха на территории Красноярска», — пояснил депутат.

Он также напомнил, что в крае разработан проект дорожной карты по выполнению решений заседания комитета по природным ресурсам и экологии. В ее разработке приняли участие ученые Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска, а также представители министерства природных ресурсов и экологии края.

Проект дорожной карты включает в себя:

системный учет источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; инвентаризация данных автономных источников теплоснабжения и объектов теплоэнергетики, включая котельные и бытовые печи частного сектора; разработка сводного тома ПДВ Красноярска с учетом специфики метеоусловий; разработка мероприятий по переходу на наилучшие доступные технологии; мониторинг загрязнения атмосферного воздуха; сводная оценка рисков здоровью населения.