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07:20 (мск), источник: Newslab.ru

На анализ красноярского воздуха выделят 12,5 млн рублей

На внедрение расчетного мониторинга атмосферного воздуха Красноярска планируют направить 12,5 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания края.

Источник: Reuters

Накануне краевые депутаты вновь обсудили выполнение экологической резолюции, которая была составлена по итогам публичных слушаний в апреле прошлого года. Конкретно шла речь о повышении эффективности мониторинга атмосферного воздуха, включая дополнительные мероприятия, финансируемые за счет средств краевого бюджета 2017 года. Председатель комитета Александр Симановский отметил, что за прошедшее время была проведена большая работа, результатом которой стало выделение средств из региональной казны на математическую модель мониторинга.

«Однако в ходе обсуждения было принято решение об изменении финансирования, — сказал краевой парламентарий. — Данная позиция согласована с профильным министерством и с министерством финансов края. 12,5 млн рублей, которые по нашей поправке внесли в бюджет края, будут выделены не на математическую модель, а на внедрение расчетного мониторинга на основе сводных расчетов для управления качеством атмосферного воздуха на территории Красноярска», — пояснил депутат.

Он также напомнил, что в крае разработан проект дорожной карты по выполнению решений заседания комитета по природным ресурсам и экологии. В ее разработке приняли участие ученые Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска, а также представители министерства природных ресурсов и экологии края.

Проект дорожной карты включает в себя:

системный учет источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; инвентаризация данных автономных источников теплоснабжения и объектов теплоэнергетики, включая котельные и бытовые печи частного сектора; разработка сводного тома ПДВ Красноярска с учетом специфики метеоусловий; разработка мероприятий по переходу на наилучшие доступные технологии; мониторинг загрязнения атмосферного воздуха; сводная оценка рисков здоровью населения.

«Надеюсь, что в Год экологии губернатор и правительство региона поддержат меры по улучшению качества атмосферного воздуха. Одна из них — борьба с мелкой пылью. Больших успехов в борьбе с пылью на улицах достигли в Санкт-Петербурге. Там соответствующие мероприятия были приняты на уровне города в 2013 году. Важно подчеркнуть, что эти меры не требуют больших финансовых затрат. Сегодня надо не только определять вредные вещества, но и устанавливать причины неприятного запаха. Кроме того, надо знать все источники загрязнения. Для сравнения: в Санкт-Петербурге контролируют выбросы у более чем двух тысяч предприятий, в Красноярске — в десятки раз меньше. Теперь надо выполнять все то, что прописано в дорожной карте. Но нам еще необходимо принять во втором чтении закон о зеленых насаждениях, закон об атмосферном воздухе», — рассказал Александр Симановский.

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