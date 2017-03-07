Авангард, световые витражи и тоннель на платформе: как будут выглядеть станции ТПК
Mos.ru рассказывает о
Mos.ru рассказывает о
Москомархитектура согласовала
Mos.ru публикует проектные решения «Нижней Масловки», а также ещё двух станций ТПК, которые откроют в этом году. Так, «Хорошёвскую» оформят в стиле авангард, а вдоль эскалаторов «Петровского парка» установят световые витражи с изображением Петровского путевого дворца.
«Нижняя Масловка»:
На станцию «Нижняя Масловка» можно будет пересесть с «Савёловской»
Этот каркас планируется застеклить. В таком же стиле выполнят пилоны на платформе. Ещё здесь установят гигантский светильник на всю длину зала.
У станции появятся два вестибюля. Из одного можно будет выйти на Бутырскую улицу, из другого — к Савёловскому вокзалу.
«Хорошёвская»: станция в стиле авангард
Убранство станции «Хорошёвская», на которую получится пересесть с «Полежаевской»
Это будет первая станция столичной подземки, оформленная в духе творчества двух крупнейших художественных течений начала XX века — супрематизма и конструктивизма.
Один из вестибюлей станции украсят композиции на тему работ Казимира Малевича и его последователей — Александра Родченко, Любови Поповой, Александры Экстер.
Изображения по мотивам картин художников нанесут на алюминиевые панели на потолке вестибюлей и эскалаторных сходах. Они не будут точными копиями известных произведений. Например, геометрические формы разных цветов напомнят пассажирам работы Казимира Малевича.
При отделке платформы станции используют фиолетовый гранит, повторяющий цвет
В существующем восточном вестибюле «Полежаевской» вместо лестниц установят эскалаторы. Выходы «Хорошёвской» спроектированы на обе стороны Хорошёвского шоссе, к улице Куусинена и 4-й Магистральной улице. Как ранее заявлял заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, ввод станции планируется уже в этом году.
«Петровский парк»: лес и дворец над головой
С новой станции «Петровский парк» можно будет пересесть на Замоскворецкую линию («Динамо»). Вестибюли и эскалаторные сходы украсят большими световыми витражами. На них пассажиры увидят силуэт Петровского путевого дворца XVIII века. Этот памятник русской неоготической архитектуры находится рядом с будущей станцией метро.
Вокруг дворца в XIX веке был разбит Петровский парк. Он также вдохновил архитекторов станции. Спускаясь или поднимаясь по эскалатору, пассажиры смогут рассматривать на потолке силуэты деревьев.
Саму платформу «Петровского парка» отделают зелёным гранитом и мрамором — в цвет Замоскворецкой линии метро. Открыть станцию «Петровский парк» с двумя вестибюлями планируется в этом году.