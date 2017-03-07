Авангард, световые витражи и тоннель на платформе: как будут выглядеть станции ТПК

Москомархитектура согласовала дизайн-проект станции «Нижняя Масловка» Третьего пересадочного контура. Её планируют открыть в 2018 году. Стены и пилоны платформы будут выполнены из чугунных элементов, как тоннели метро. Mos.ru публикует проектные решения «Нижней Масловки», а также ещё двух станций ТПК, которые откроют в этом году. Так, «Хорошёвскую» оформят в стиле авангард, а вдоль эскалаторов «Петровского парка» установят световые витражи с изображением Петровского путевого дворца. «Нижняя Масловка»: станция-тоннель На станцию «Нижняя Масловка» можно будет пересесть с «Савёловской» Серпуховско-Тимирязевской линии. На неё и будет похожа по стилю новая станция: её выполнят в сером и чёрном граните.

Главная особенность «Нижней Масловки» — стилизация под тоннель подземки. Стены платформы сделают в виде чугунного каркаса, как в тоннеле метро.

Этот каркас планируется застеклить. В таком же стиле выполнят пилоны на платформе. Ещё здесь установят гигантский светильник на всю длину зала. У станции появятся два вестибюля. Из одного можно будет выйти на Бутырскую улицу, из другого — к Савёловскому вокзалу.

«Хорошёвская»: станция в стиле авангард Убранство станции «Хорошёвская», на которую получится пересесть с «Полежаевской» Таганско-Краснопресненской линии, будет авангардистским.

Это будет первая станция столичной подземки, оформленная в духе творчества двух крупнейших художественных течений начала XX века — супрематизма и конструктивизма. Сергей Кузнецов Главный архитектор Москвы

Один из вестибюлей станции украсят композиции на тему работ Казимира Малевича и его последователей — Александра Родченко, Любови Поповой, Александры Экстер. Изображения по мотивам картин художников нанесут на алюминиевые панели на потолке вестибюлей и эскалаторных сходах. Они не будут точными копиями известных произведений. Например, геометрические формы разных цветов напомнят пассажирам работы Казимира Малевича. При отделке платформы станции используют фиолетовый гранит, повторяющий цвет Таганско-Краснопресненской линии. «Подземное пространство зала визуально увеличит белый светоотражающий подвесной потолок», — отметил главный архитектор Москвы. В существующем восточном вестибюле «Полежаевской» вместо лестниц установят эскалаторы. Выходы «Хорошёвской» спроектированы на обе стороны Хорошёвского шоссе, к улице Куусинена и 4-й Магистральной улице. Как ранее заявлял заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, ввод станции планируется уже в этом году.